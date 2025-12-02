Judi Dench, ganadora del Oscar, revela que ya no puede reconocer a nadie debido a un problema ocular

Judi Dench reveló que la degeneración macular que le diagnosticaron en 2012 ha empeorado hasta el punto de que ya no puede reconocer a nadie. La actriz británica habló sobre esta condición en una entrevista con ITV, donde explicó que sus problemas de visión la llevaron a alejarse de la actuación.

"Ya no puedo ver. Tengo, ya sabes, esa cosa", sostuvo. A su lado estaba el actor Ian McKellen, quien bromeó diciendo: "nosotros sí podemos verte". Dench respondió: "Yo puedo ver tu silueta, y te conozco muy bien. Pero ahora no puedo reconocer a nadie… No puedo ver la televisión, no puedo ver para leer".

McKellen preguntó: "¿Pero te acercas a completos desconocidos y les dices: 'Qué bueno verte de nuevo'?". Dench respondió: "A veces".

Judi Dench ganó el Oscar a la Mejor Actriz de Reparto por su papel de la reina Isabel I en la película Shakespeare enamorado (1998). Aunque su participación en la película dura solo ocho minutos, fue suficiente para ganar el premio.



¿Qué es la degeneración macular que afecta a Judi Dench?

Judi Dench ya había comentado en otras ocasiones que la degenarición macular estaba afectando su trabajo. En 2023, durante una entrevista en The Graham Norton Show, contó que le resultaba "imposible" aprender sus líneas.

"Se ha vuelto imposible y, como tengo memoria fotográfica, necesito encontrar una máquina que no solo me enseñe mis líneas, sino que también me diga dónde aparecen en la página", explicó. "Antes me resultaba muy fácil aprender y recordar mis líneas. Podría hacer ahora mismo todo Twelfth Night”.

La degeneración macular es una afección que provoca la pérdida gradual de la visión, principalmente a personas mayores; puede estar vinculada a factores como la genética, el tabaquismo, la presión arterial alta, ciertos hábitos alimenticios y el sedentarismo.

Desde hace años, Judi Dench necesita que alguien le lea los guiones, como lo hizo en una ocasión Kenneth Branagh durante el rodaje de Belfast (2021), película que le otorgó a la actriz una nominación al Oscar.