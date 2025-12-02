"He vivido el dolor": el último mensaje de Raquel Escalante, la exreina de belleza que falleció de cáncer a los 28 años

Raquel Escalante, reconocida presentadora de televisión y Miss Guatemala Intercontinental 2021, falleció a los 28 años, y sus últimas palabras en redes sociales cobran hoy un significado aún más profundo.

La semana pasada, la televisión guatemalteca perdió a uno de sus rostros más queridos. Raquel Escalante, presentadora de TV Azteca Guate y exreina de belleza, falleció el viernes 28 de noviembre a los 28 años, tras enfrentar una dolorosa y prolongada batalla contra el cáncer.

La noticia fue confirmada por la cadena televisiva, que la despidió con un emotivo mensaje en redes sociales: “Su sonrisa, su energía y su pasión por comunicar permanecerán para siempre en nuestra memoria y en el corazón de quienes tuvimos el privilegio de compartir con ella”.

La lucha de Raquel Escalante

En octubre de 2024, Raquel reveló que, pese a haber librado una dura batalla contra la enfermedad, el cáncer había regresado. “Hoy me toca decir que esa lucha no ha terminado, porque el cáncer ha vuelto a mi vida. No les voy a mentir, el camino por delante no será fácil, pero estoy preparada para enfrentar cada reto con la misma determinación que antes”, escribió entonces en sus redes.

Desde ese momento, decidió compartir abiertamente su proceso: las citas médicas, los altibajos emocionales y los recuerdos de la vida que llevaba antes del diagnóstico. Su testimonio se convirtió en una fuente de fuerza e inspiración para miles de personas que la seguían en redes.

El último mensaje de Raquel Escalante

En su última publicación, Raquel compartió una reflexión que hoy resuena con especial fuerza: “No soy una modelo en una foto. Soy una mujer que ha vivido dolor, que ha enfrentado miedo y que, aun así, elige seguir brillando. Esta soy yo: cuerpo, alma y espíritu en manos de Dios. Y si esta imagen toca tu corazón, que sea un recordatorio de que tú también puedes levantarte, una y otra vez”.

Días antes, había dejado otra reflexión cargada de sensibilidad: “He aprendido a caminar firme, sin perder la suavidad. A ser fuerte sin endurecerme. No necesito impresionar… Solo quiero ser yo, con todo lo que eso implica”. También había escrito: "Soy mujer, soy fuerza, soy vida. Y aunque el camino no siempre ha sido fácil, aquí estoy… con el corazón en alto y las manos llenas de flores".

¿Quién fue Raquel Escalante?

Nacida en Santa Rosa, Guatemala, en 1997, Raquel Escalante destacó desde muy joven en certámenes de belleza. Fue cuarta finalista en Miss City Tourism World 2017 y participó en la final de Miss Tourism World en China.

En 2021 alcanzó uno de sus mayores logros al ser coronada Miss Guatemala Intercontinental, título que la consagró como una de las representantes más apreciadas del país. A los 24 años, viajó a Sharm el-Sheij, Egipto, para competir en el certamen internacional junto a candidatas de más de 70 países, donde logró ubicarse en el Top 20.

Según una campaña en GoFundMe organizada por su familia, Raquel inició su batalla contra el cáncer en febrero de 2024. En enero de este año, cuando la enfermedad avanzó de forma agresiva, pidió apoyo económico a sus seguidores para cubrir los gastos médicos, gesto que conmovió profundamente a su comunidad.

