Mimi Haleyi, la ex asistente de producción de Harvey Weinstein, asegura que le practicó sexo oral contra su voluntad mientras ambos estaban en el departamento del productor en Nueva York en el 2006. "Fue extremadamente persistente y sofocante". Continuó: "Yo no hubiera querido que nadie me hiciera eso, incluso si esa persona era mi pareja". Entre lágrimas finalizó con lo siguiente: "Recuerdo que Harvey se dio vuelta y me dijo, '¿no sientes que somos mucho más cercanos ahora?'"