'Puma' Carranza fue captado con joven influencer en una discoteca

José ‘El Puma’ Carranza fue visto con Alexandra Díaz, una joven influencer de 22 años conocida como ‘La Gordibuena’. El exjugador e ídolo de Universitario de Deportes estuvo en una discoteca bailando con ella mostrando una buena afinidad y química.

De acuerdo con las imágenes difundidas por Magaly TV: La Firme, el también comentarista deportivo de 61 años apareció con Díaz en un evento dentro de una discoteca en Jesús María. Carranza estuvo cerca de ella sirviéndole una bebida mientras ella grababa el show.

Según el programa de espectáculos, ambos estuvieron en el lugar hasta las 4 y 20 de la madrugada del último domingo 3 de agosto para luego irse a un conocido local de salsa en La Victoria donde estuvieron hasta las 6 de la mañana, hora en que el propio ‘Puma’ “embarcó” a Alexandra Díaz con otra amiga.

“Ella anda desatada. ¿Con qué jugador se quedó hasta el amanecer? No puede ser, eres tú, ‘Puma’ Carranza (…) Él no se despegó de ella. Parece su guardaespaldas (…) La pregunta es ¿de dónde se conocen? Pasada las 6 de la mañana el jubilado de la ‘U’ embarcó a ‘La Gordibuena’ y a su amiga”, expresó la voz en off del reportaje mostrando las imágenes de José Carranza y la influencer, quien denunció a Roberto Guizasola meses atrás.

Cabe resaltar que ni ‘El Puma’ Carranza ni Alexandra Díaz se pronunciaron tras ser captados juntos. Si bien los dos no se mostraron cariñosos, se vieron conversaciones y risas entre ambos denotando una buena amistad. ¿Habrá romance? Veremos.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre José Carranza y Alexandra Díaz?

Por otro lado, Magaly Medina no dudó en pronunciarse sobre las recientes imágenes que mostraban a José ‘El Puma’ Carranza en una discoteca con Alexandra Díaz, quien tiene casi 40 años menos que él.

Al respecto, la periodista cuestionó a la joven influencer por estar en salidas con el exjugador de Universitario quien, de acuerdo a Magaly, puede ser “su papá o su abuelito”.

“¿Y 'La Gordibuena'? Luciéndose con 'El Puma'. O sea, con José Carranza, que dicho sea de paso parece su papá, o su abuelito. ¿Qué hacía ella ahí? Ella tiene 22 años”, exclamó la conductora de Magaly TV: La Firme.

Seguidamente, Medina recordó que Alexandra Díaz confesó meses atrás haber tenido un romance con Roberto Guizasola, quien está casado con Estefani Hernández. “Ella estuvo con el ‘viejonazo’ de Roberto Guizasola, ahora está con ‘El Puma’ Carranza. Esta chica sí que se los busca y después ya no debería de quejarse si quiera”, sostuvo.

Alexandra Díaz se retractó de la denuncia contra Roberto Guizasola por agresión física y psicológica. | Fuente: Instagram (guizasolalarosa)

