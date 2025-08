Carlos Villagrán defiende su interpretación de 'Quico' a los 81 años: "Es por el cariño del público"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Carlos Villagrán defendió su vigente interpretación de ‘Quico’ a los 81 años. El actor mexicano se encuentra en Lima para las funciones de circo en el Mall Plaza en el Callao por Fiestas Patrias haciendo divertir al público peruano con su recordado personaje de El chavo del ocho.

Asimismo, diversos medios internacionales, como ABC, Milenio, Clarín, entre otros, resaltaron que Villagrán aún continúe realizando su papel de ‘Quico’, uno de los personajes más célebres de la televisión en Latinoamérica desde hace más de 50 años.

Por otra parte, diversos usuarios criticaron que Villagrán siga disfrazándose de niño a pesar de su ya notorio cambio físico y su avanzada edad. El último sábado, el mexicano estuvo en el programa Esta Noche, de la Chola Chabuca donde fue consultado por dichos cuestionamientos.

“¿Por qué trabajo yo? Eso es muy fácil de contestar”, comenzó respondiendo Carlos Villagrán. “Mis hijos están bien, tengo una buena casa. Necesitamos el cariño de ustedes, el público, y eso es lo que muchas veces nos obliga a ver el circo lleno y a sentir esa energía que nos regalan ustedes. Muchas veces eso es lo que nos motiva”, añadió.

Carlos Villagrán es recordado por interpretar a Quico en la serie El chavo del ocho. | Fuente: Instagram (chespirito_rgb)

Carlos Villagrán arremete contra serie Chespirito: sin querer queriendo

Carlos Villagrán volvió a cuestionar Chespirito: sin querer queriendo, la serie biográfica sobre Roberto Gómez Bolaños que viene siendo un éxito en HBO Max.

En medio de una conferencia de prensa, a su llegada a Lima, Villagrán mencionó que debe ser el público quien juzgue su trabajo realizado con el personaje de ‘Quico’ desde 1971.

"Yo hice mi trabajo, como Carlos Villagrán, ustedes lo vieron, se rieron o no. Ahí está mi trabajo. Ustedes me pueden juzgar, yo no tengo nada por qué hablar mal de nadie ni nada", señaló el exactor de Televisa.

En ese sentido, recalcó que no podría referirse de mala manera a Roberto Gómez Bolaños, creador de El chavo del ocho, al ya no estar con vida. "Es más, yo no puedo decir algo en contra porque Chespirito está muerto y no se podría defender", sostuvo.

No obstante, al finalizar la rueda de preguntas, el propio Villagrán soltó un comentario refiriéndose de manera despectiva a la serie creada por los hijos de Gómez Bolaños. "De todas maneras, voy a decir: ‘yo no hablo de ese tema’. Nos ahorramos eso. Es una porquería eso (la nueva serie)", acotó.

Carlos Villagrán descartó reencuentro con La Chilindrina y Edgar Vivar

Carlos Villagrán descartó que vaya a reunirse en Lima con María Antonieta de las Nieves y Edgar Vivar, sus excompañeros en la recordada serie El chavo del ocho, de Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’.

Tanto Edgar Vivar, actor que interpretaba al Señor Barriga y María Antonieta, la popular Chilindrina, se presentaron recientemente en dos eventos en Lima. Por su parte, Villagrán vino a la capital peruana para realizar su “show de despedida” en el Mall Plaza del Callao.

A pesar de que los tres artistas coincidieron en su estadía en Lima, el actor de Quico negó, ante las cámaras de Amor y Fuego, que tenga la intención de juntarse con sus dos colegas.

“María Antonieta y Edgar Vivar. Quizá en algún momento se puedan encontrar porque entiendo que no se ven siempre”, señaló la reportera del programa de espectáculos.

Ante este comentario, Carlos Villagrán respondió: “Yo no me junto con esa chusma. Ellos tienen sus motivos, sus razones. Todo eso. Los respetos a todos, pero no. Los periodistas, yo sé que quieren que nos juntemos otra vez, pero si no se da, no se da”.

