Henry Cavill se convierte en Geralt de Rivia para la nueva serie "The Witcher", que se estrenará por Netflix. | Fuente: Netflix

Henry Cavill cambia la capa de Superman para convertirse en el cazador de monstruos, Geralt of Rivia, en la nueva serie "The Witcher". ¡Y ya se puede ver el primer avance! Durante la Comic Con 2019, se compartió un adelanto de la ficción de Netflix que planea suplir el espacio dejado por "Game of Thrones".

En el video, destaca el nuevo look de Cavill (con cabello rubio) además de las escenas de lucha con espadas. La historia, basada en las novelas de Andrzej Sapkowski que a su vez inspiraron los videojuegos homónimos, se desarrolla en el Continente donde los humanos, elfos, hechiceros, gnomos y monstruos pelean por sobrevivir y prosperar.

"The Witcher" ─"una historia épica sobre destino y familia", de acuerdo al comunicado de Netflix─ se centra en los personajes de Geralt, la hechicera Yennefer (Anya Chalotra) y la misteriosa Ciri (Freya Allan), quienes conformarán su propia familia.

Mira el primer tráiler de "The Witcher", con Henry Cavill. | Fuente: Netflix

"Él no es tu héroe típico. Es una persona dura que no trata a todos de manera perfecta. Es duro en el exterior porque eso es lo que cree que es el mundo ... y todas sus decisiones lo meten en problemas", comentó Henry Cavill, en el marco de la Comic Con 2019, sobre su personaje la nueva producción de corte fantástico.

Por otro lado, la productora Lauren Hissrich indicó que la serie es una "adaptación directa de los libros", por lo que no seguirá el camino de los videojuegos de CD Projekt RED.

"No estamos adaptando los videojuegos (...) Está bien porque los videojuegos son también una adaptación de los libros. Los juegos fueron en una dirección y nosotros vamos en otra", comentó en entrevista con "Entertainment Weekly". Además, resaltó que "The Witcher" tendrá un tono muy adulto, con escenas explícitas de violencia y sexo.