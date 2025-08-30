Últimas Noticias
"No quería que supieran la verdad": hijo de Marc Anthony y Dayanara Torres reveló que ocultó la identidad de sus padres

Hijo de Marc Anthony y Dayanara Torres reconoce que ocultaba quién era su padre y revela la razón
Hijo de Marc Anthony y Dayanara Torres reconoce que ocultaba quién era su padre y revela la razón
Renzo Alvarez

por Renzo Alvarez

·

Ryan Muñiz ofreció una entrevista en la que reveló cómo fue crecer siendo hijo de dos figuras reconocidas a nivel mundial.

Ryan Muñiz, el hijo de Dayanara Torres y Marc Anthony, reveló cómo fue crecer bajo la tutela de dos figuras reconocidas a nivel mundial y por qué decidió ocultar su identidad familiar.

"Cuando era niño, la gente me preguntaba a qué se dedicaba mi familia, y yo solía decir que mi papá trabajaba en Best Buy (una tienda de productos electrónicos), porque no quería que supieran la verdad", admitió el joven al medio Magacín.

El ahora modelo, de 22 años, explicó que no lo hacía por vergüenza, sino por comprobar quiénes lo apreciaban por lo que es y no por la fama de sus padres.

"Era una forma de saber qué personas eran genuinas en mi vida y cuáles simplemente querían aprovecharse", admitió.

Una carrera entre el modelaje, la moda y la música

Además de incursionar en el modelaje, Ryan Muñiz dijo que también siente una fuerte inclinación por la música y el diseño de modas, aunque todavía no define cuál será su camino por seguir. 

"No estoy muy seguro de hacia dónde quiero ir, porque tengo como tres cosas en mente. Puedo dedicarme a hacer ropa y ser modelo a tiempo completo, o puedo dedicarme a la música. Quiero ser alguien que puede hacer de todo", expresó.

Al ser hijo de Marc Anthony y Dayanara Torres, Ryan señaló que la comparación con sus padres es inevitable, sin embargo, está decidido a construir una identidad propia. "Un poco, sí. No quiero ser conocido solo como 'el hijo de'. Quiero tener mi propio nombre", aseguró.

Lo importante, según mencionó, fue conectarse con sus raíces puertorriqueñas.

"Decidí conocer mi cultura y donde mis padres se criaron. Venir aquí (a Puerto Rico) ha sido lo mejor que me ha pasado. Se trata de reclamar mi identidad", agregó.

Marc Anthony Famosos Ryan Muñiz Dayanara Torres

