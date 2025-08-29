"Voten todos los peruanos": Jefferson Farfán y Roberto Guizasola se suman al 'Mundial de desayunos' de Ibai

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Perú y Ecuador se enfrentan en los cuartos de final del 'Mundial de los desayunos' de Ibai. | Fuente: Instagram (ibaillanos)

El Mundial de los desayunos de Ibai sigue siento tendencia. Ahora, Jefferson Farfán se suma a la competencia pidiendo al famoso streamer español que "no compare" el Pan con chicharrón con ningún otro platillo. “Ibai, mi hermano, mi galáctico, no puedes comparar el Pan con chicharrón con nada”, expresó el exfutbolista.

Es así como el exseleccionado de Perú exhortó a todos los compatriotas del mundo a votar por el desayuno nacional que se viene enfrentando a Ecuador en los cuartos de final del Mundial de los desayunos.

“A votar, hermanos. Todos los peruanos en el mundo a votar por el Pan con chicharrón. Es lo más rico que hay”, exclamó el exdelantero de 40 años en un breve video compartido en las redes sociales de su podcast Enfocados.

En esa misma línea, Roberto Guizasola pidió a sus seguidores de su programa apoyar al Pan con chicharrón en competencia contra el Bolón verde con huevo y salsa, de Ecuador. “Claro, mi hermano. Toda mi gente, todos mis galácticos tienen que votar”, señaló.

Finalmente, Farfán describió los ingredientes del Pan con chicharrón. “Su camote, su chicharrón, su cebollita picada, su pan calientito. Arriba Perú, carajo. Voten por el Pan con chicharrón”, concluyó el ex deportista.

Jefferson Farfán pidió a "los peruanos de todo el mundo" votar por el Pan con chicharrón. | Fuente: Instagram (jefferson_farfan_oficial)

Perú y Ecuador se enfrentan en el Mundial de Desayunos, de Ibai

Perú y Ecuador continúan enfrentándose en la etapa de cuartos de final del Mundial de los desayunos, de Ibai.

Por parte de nuestro país, el streamer español mostró el pan con chicharrón junto con el tamal, mientras que de Ecuador se presentó el bolón verde con huevo, salsa y un encebollado que acompañan el típico plato ecuatoriano.

El influencer resaltó, por medio de otro video en su cuenta de Instagram, la gran cantidad de votaciones recibidas para Perú para obtener su victoria ante Los chilaquiles, de México.

“Perú viene de ganar el enfrentamiento a México haciendo récord de votos. 2,5 millones de votos que tuvo el desayuno peruano, frente a 1,2 millones que tuvo el mexicano”, dijo.

Asimismo, Ibai recordó que Ecuador viene de vencer a Guatemala en un “duelo igualadísimo” donde ganó solo por 75 mil votos de diferencia.

“Por parte de Ecuador viene de vencer a Guatemala en un duelo igualadísimo (…) 1,9 millones en Ecuador mientras que Guatemala tuvo 1,8 millones por lo que estuvo rozando los cuartos de final”, señaló.

Por último, Ibai afirmó haber leído la mayoría de los comentarios de los peruanos por lo que decidió incluir el tamal. “He leído todo nuestro feedback y he añadido tamal. Me lo pidieron mucho. Buen desayuno, contundente, por parte de Perú”, agregó.

El pan con chicharrón peruano, ícono del desayuno criollo con camote frito y sarsa criolla.Fuente: Andina

¿En qué consiste el Mundial de los desayunos, de Ibai?

Ibai organizó la primera edición del 'Mundial de los desayunos' donde 16 países se enfrentarán para encontrar “la mejor gastronomía del mundo”. Para ello, el también presentador de esports utilizará un formato muy similar al de la Copa del Mundo donde habrá octavos de final, cuartos de final, seminales y una final.

“¿Cuál es la mejor comida del mundo? ¿Cuál es la mejor gastronomía del mundo? Muchos dicen que la mexicana, la argentina, la colombiana, la peruana, la española. Para acabar con el debate, he creado el mundial de los desayunos”, anunció el youtuber en un video en su cuenta de Instagram donde dio a conocer cómo se hará la competencia.

Del mismo modo, Ibai informó que el torneo comenzará este lunes18 de agosto con Perú y México en el primer enfrentamiento.

“Será un mundial como el de toda la vida: octavos de final, cuartos de final, semifinal, final y un ganador. Yo dejaré dos comentarios y ustedes votarán por el país que creen que merece pasar de ronda”, sostuvo.

¿Qué países se enfrentan en el Mundial de los desayunos, de Ibai?

El Mundial de los Desayunos tiene a ocho países enfrentándose en la etapa de Cuartos de final en "un sorteo totalmente amañado". A continuación, revisa los duelos organizados por Ibai.

Perú vs. Ecuador.



Chile vs. España.



Venezuela vs. Colombia.



Argentina vs. Bolivia

¿Dónde ver y votar en el Mundial de los desayunos, de Ibai?

Ibai permitirá a sus 12 millones de seguidores en Instagram poder ver, comentar y votar en el torneo denominado 'Mundial de los desayunos'. Si bien el streamer no informó sobre una transmisión en vivo, las personas pueden entrar a sus redes sociales para ver cómo va la votación y revisar su cuenta oficial de Twitch e Instagram para enterarse sobre cualquier alcance del torneo.