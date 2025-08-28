Bruce Willis fue trasladado a un lugar de cuidados especiales debido al avance de su enfermedad

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El actor Bruce Willis fue trasladado a un "lugar de cuidados especiales" para recibir "atención a tiempo completo", debido al avance de la demencia frontotemporal (DFT) que padece. La noticia fue confirmada por su esposa, Emma Heming Willis, en una entrevista concedida para ABC News.

Heming, escitora y madre de dos hijas, admitió que tomar esta decisión fue uno de los momentos más duros de su vida.

"Otra decisión difícil fue trasladar a Bruce a una segunda casa, de un solo piso, para que pudiera recibir atención las 24 horas. Desayuno y ceno con él todos los días", relató.

Un diagnóstico devastador

En marzo de 2022, la familia Willis reveló que el actor había sido diagnosticado con afasia, un trastorno del lenguaje que lo obligó a retirarse de la actuación. Sin embargo, meses después, los médicos confirmaron que en realidad se trataba de demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa sin cura ni tratamiento.

Emma dijo que los primeros signos que aparecieron en la estrella de Hollywood fueron cambios de personalidad y dificultades en el trabajo, como olvidar sus líneas de guion, mostrarse distante y perder expresividad.



La pareja tiene dos hijas, Mabel (13) y Evelyn (11), mientras que Willis es también padre de Rumer (37), Scout (34) y Tallulah (31), fruto de su matrimonio con Demi Moore.

"Cuando estamos con él, se ilumina. Nos toma de la mano, lo besamos y lo abrazamos. Está presente, y eso es lo único que necesito", afirmó Emma.

Sin embargo, explicó que en el entorno familiar hubo cambios drásticos, como la reducción de visitas y reuniones para evitar que el actor se alterara con el ruido, lo que llevó a un inevitable aislamiento.

Momentos de luz en medio de la enfermedad

Aunque la enfermedad de Bruce Willis avanza, Heming aseguró que todavía viven momentos en los que el carisma del actor vuelve a aparecer.



"A veces aparece ese brillo en sus ojos, o esa sonrisa pícara, y me transporto. Pero es muy duro, porque así como esos momentos llegan, se van en un instante", precisó.

La experiencia de acompañar a Bruce en esta etapa la inspiró a escribir el libro The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope and Yourself on the Caregiving Path (El viaje inesperado: Encontrar fuerza, esperanza y a ti mismo en el camino del cuidado), que saldrá a la venta el 9 de septiembre.

Mientras tanto, el especial televisivo Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey (Emma y Bruce Willis: El viaje inesperado) donde la familia brinda su testimonio de cómo enfrenta el proceso, se estrenó el miércoles 27 en la plataforma Disney+.

