Leonardo DiCaprio reveló que le sugirieron cambiar su nombre al inicio de su carrera: ¿cómo se iba a llamar?

Leonardo DiCaprio habló de un episodio inédito sobre sus primeros días como actor, antes hacer su debut en cines con Critters 3 (1991), Vida de este chico (1993), y la aclamada ¿A quién ama Gilbert Grape? (1993), por la que recibió su primera nominación al Oscar.

Durante su participación como invitado al pódcast New Heights de los hermanos Travis y Jason Kelce, la estrella de Hollywood contó que cuando tuvo a su primer agente, la agencia de representación le sugirió cambiar de nombre debido a que consideraban que era "demasiado étnico".

"Yo dije, '¿Qué quieres decir? Es Leonardo DiCaprio'. Ellos respondieron, 'No, demasiado étnico. Nunca te van a contratar. Tu nuevo nombre es Lenny Williams'", reveló el intérprete, recordando que tenía 12 o 13 años cuando recibió la propuesta.

Según sus declaraciones, el apellido "Williams" provenía de su segundo nombre, Wilhelm.

"Sobre mi cadáver": padre de Leonardo DiCaprio rechazó la sugerencia

Cuando Leonardo le contó la sugerencia de su representante a su padre, George DiCaprio, este la rechazó de inmediato. "Vio la foto (con el nombre Lenny Williams), la rompió y dijo: 'Sobre mi cadáver'", contó tras explicar que su apellido paterno proviene de su ascendencia italiana.

Si bien mantuvo su nombre real en la industria cinematográfica, el artista admitió que no consiguió trabajo de inmediato; a pesar de haber participado en audiciones desde muy joven en busca de oportunidades, continuaba trabajando como breakdancer en las calles para ganar dinero.

DiCaprio también recordó que los agentes de actuación solían alinear a los jóvenes aspirantes 'como ganado' durante las audiciones, lo que lo desanimaba a continuar con sus sueños; sin embargo, mencionó que su padre siempre lo motivaba con estas palabras: "Algún día tendrás tu momento, hijo. Solo sigue, sigue".

DiCaprio mantiene su presencia en el cine con proyectos selectivos

Leonardo DiCaprio logró el estrellato con películas como Titanic, El aviador, El lobo de Wall Street, Django, entre otras. Ha recibido cinco nominaciones al Oscar, ganando uno en 2016 por su actuación en El Renacido.

El actor señaló que actualmente está reduciendo su ritmo laboral, aunque continúa aceptando oportunidades que le parecen importantes. Actualmente viene promocioando su reciente trabajo con el escritor y director Paul Thomas Anderson en One Battle After Another, cuyo estreno está programado para el 26 de septiembre.

DiCaprio aseguró que su motivación para actuar no proviene de premios ni reconocimientos, sino de las "obras de arte" que permanecen en la memoria del público.

"Los premios van y vienen. Los reconocimientos, la taquilla, van y vienen, pero esas obras de arte, de las que todavía hablas, sigues pensando y cuestionando… Esas son las películas por las que luchamos como actores. Y Paul es el tipo de nuestra generación que las hace", manifestó.