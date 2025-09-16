Ibai Llanos reconoce de inmediato el ceviche peruano en reto gastronómico: "Es espectacular"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El streamer español Ibai Llanos realizó una dinámica gastronómica en la que degustó algunos de los platos más representativos de Latinoamérica. Para ello, contó con la participación de chefs de diferentes países, quienes prepararon cada receta de manera auténtica.

Todos los cocineros invitados trabajan o tienen restaurantes en España, donde ofrecen las comidas típicas de sus respectivas naciones. El reto consistía en que Ibai adivinara de qué país era cada plato.

Tras cada intento, el youtuber conversó con los representantes de los países para conocer más sobre los ingredientes y la tradición detrás de los platillos.

Ibai Llanos reconoció el ceviche peruano sin probarlo

El momento destacado llegó con la presentación del plato peruano. Marco Charaja Porras, chef del restaurante Yacumanca, sirvió un ceviche de corvina.

Antes de siquiera probarlo, Ibai aseguró que se trataba del ceviche peruano: "No me cabe ninguna duda, esta es una auténtica barbaridad, esto señores, es espectacular".

En total, Ibai acertó seis de nueve propuestas.

"Me he quedado totalmente reventado, he disfrutado muchísimo. Quiero dar las gracias a todos los chefs que se han pasado hoy por aquí, que me han hecho disfrutar como un auténtico niño. Sé que faltan países, sé que falta representación, así que suscribíos si queréis que cuando vaya a Latinoamérica haga el tour por todos los países y ahí sí que no haya excusa de que no haya probado ni un solo plato", expresó al finalizar.

Los platos y los países representados

Venezuela (acertó): Claudia Calderón, del restaurante El rincón de la abuela venezolana, presentó el pabellón criollo .

(acertó): Claudia Calderón, del restaurante El rincón de la abuela venezolana, presentó el . México (acertó): Isabel Carvajal, de El sazón de Isabel, preparó quesadillas de birria .

(acertó): Isabel Carvajal, de El sazón de Isabel, preparó . Colombia (no acertó, dijo Honduras): Jonathan Arias, del restaurante Muysca, llevó patacón con carne mechada .

(no acertó, dijo Honduras): Jonathan Arias, del restaurante Muysca, llevó . Chile (no acertó, dijo Bolivia): Juan Paine, de Torres del Paine, elaboró pastel de choclo .

(no acertó, dijo Bolivia): Juan Paine, de Torres del Paine, elaboró . Ecuador (acertó): Eloy Mera presentó encebollado de pescado .

(acertó): Eloy Mera presentó . Bolivia (no acertó, dijo El Salvador): Maura González Molina preparó sopa de maní .

(no acertó, dijo El Salvador): Maura González Molina preparó . Perú (acertó antes de probar): Marco Charaja Porras, de Yacumanca, presentó ceviche de corvina .

(acertó antes de probar): Marco Charaja Porras, de Yacumanca, presentó . El Salvador (acertó): Sonia, del restaurante El Pulgarcito, ofreció pupusas .

(acertó): Sonia, del restaurante El Pulgarcito, ofreció . Argentina (acertó): Cristian Rassi, de Nueva Reinas, cocinó costillar de Angus.

Ibai Llanos planea una gira por Latinoamérica

Durante la transmisión, Ibai comentó que planea realizar una gira por Latinoamérica, ya que hasta ahora solo ha visitado México.

"Habiendo probado tantos platos y después de haber hecho el Mundial de desayunos, no sé si lo sabéis, pero yo solamente he estado en México. Estuve en México, eso sí, dos ocasiones. Sé que me veis de muchísimos países y creo que ha llegado el año de poder visitar todos los países", dijo.

El streamer adelantó que está organizando un recorrido de varias semanas para conocer la gastronomía local "en casa de cada uno".