Hermano de Farruko sufrió un grave accidente de tránsito donde perdió una extremidad. | Fuente: Instagram

Farruko pasó por un terrible momento luego de que su hermano Fabián Reyes Rosado, sufriera un accidente de tránsito con su moto que lo dejó al borde la muerte. El artista escribió en su cuenta de Instagram pidiendo a todos sus amigos y seguidores que recen por él

“Padre celestial te pido por la salud de mi hermano de sangre que sufrió un accidente grave esta madrugada y está delicado de salud. Cúbrelo con tu manto, Señor. A todos mis fanáticos, amigos, conocidos, etc les pido una cadena de oración por mi hermanito a sus fanáticos también es muy joven y tiene muchos sueños metas por alcanzar. Te amo no estás solo papi, esto es solo una prueba y vamos a salir victoriosos no dejen de orar”.

No obstante, después de la operación y de esperar horas, Farruko confirmó que su hermano salió bien de cirugía y perdió una extremidad, sin embargo, el artista no quiso dar más detalles de lo que le pasó a Fabián Reyes y agradeció a quienes oraron por él:

“Gracias a la misericordia de Dios y las oraciones de ustedes mi hermano Fabián ya despertó y se encuentra fuera de peligro, estable. Les agradezco en el alma la fuerza que nos han dado tanto a mí a él y a mi familia en este momento tan difícil donde casi lo perdemos, lastimosamente. Perdió una de sus extremidades, pero lo tenemos con vida que es lo importante. Está positivo con ganas de seguir luchando”.

Fabián Reyes Rosado también es cantante de reggaetón y a pesar de tener una fama menor que Farruko, estaba trabajando para ser grande como él. Tiene un tema titulado “KTM” y recién fue lanzado a la comunidad latina en febrero de este año.

Además, a principios del 2020 tuvo conciertos en las Fiestas de la SanSe en Orlando, Florida, promocionando su canción y animando al público.