Justin Bieber envió un sorpresivo mensaje a sus fans. | Fuente: Instagram

¿Qué le pasa a Justin Bieber? Esta debe ser la pregunta que se hacen todos sus fans después de leer su última publicación en Instagram. "Recen por mí", fue el sorpresivo pedido del cantante para sus más de 100 millones de seguidores.

En el mensaje, publicado en la noche del sábado 9, el ídolo juvenil admitió sentirse "muy desconectado y raro", por lo que algunos han llegado a pensar que sufre depresión.

Justin Bieber (25 años) explicó que quería mantener al tanto a sus fans y que espera que sus palabras resuenen en ellos. La publicación de Instagram fue acompañada por una foto, en blanco y negro, donde el cantante aparece abrazado a Kanye West y Scooter Braun. Los tres llevan los ojos cerrados.

"He estado luchando mucho. Sintiéndome desconectado y raro... Siempre me recupero, así que no estoy preocupado. Solo quería acercarme y pedirles que recen por mí. Dios es fiel y sus oraciones realmente funcionan, gracias…La temporada más humana en la que he estado enfrentando mis cosas", agregó el intérprete en su mensaje.

Sus seguidores han respondido masivamente mandándole sus oraciones de apoyo.

En febrero, se indicó que Justin Bieber estaría siguiendo tratamiento por depresión. | Fuente: AFP

¿SERÁ DEPRESIÓN?

De acuerdo a la revista "People", el cantante Justin Bieber estuvo recibiendo tratamiento contra la depresión. Una fuente de la publicación señaló que el artista parecía "deprimido y cansado" y aseguró que, en todo momento, ha contado con el apoyo de su esposa Hailey Baldwin.

"Tiene buena ayuda a su alrededor y está recibiendo tratamiento. Parece seguro de que se sentirá mejor pronto", señaló.

El intérprete de "Love Yourself", que comenzó su carrera desde niño, admitió en varias ocasiones en el pasado que había tenido problemas de depresión.

JUSTIN Y HAILEY