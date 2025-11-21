Intento de robo en la casa de Valeria Mazza en Buenos Aires: su hija evitó el hurto

La modelo argentina Valeria Mazza pasó un gran susto mientras se encontraba en España, presentando su nuevo documental, al recibir la noticia de un intento de robo en su casa de Buenos Aires. Según informó la Policía, cinco delincuentes saltaron un portón de la propiedad ubicada en Acassuso, en el partido de San Isidro.

De acuerdo con el diario La Nación, el hecho ocurrió el miércoles al mediodía, y fue la hija de la modelo quien logró impedir que el robo se consumara. La joven estaba acompañada por una amiga y dos empleados de la casa en ese momento.

Las autoridades judiciales y policiales revisan las grabaciones de cámaras de seguridad para identificar a los sospechosos, quienes fueron captados caminando por la zona. Se dice que se trataría de adolescentes.

Valeria Mazza se pronunció al intento de robo

Pese al mal rato, Valeria Mazza continuó con su agenda en España. La modelo y conductora del Bailando de España presentó el documental Valeria Mazza: sueño dorado. La producción repasa distintos momentos de su vida, desde su carrera como supermodelo hasta su historia de amor con Alejandro Gravier, incluyendo su vida familiar con cuatro hijos.

Durante una rueda de prensa, Mazza habló con El País sobre el incidente ocurrido en su hogar. "La verdad es que fue un susto", señaló. "Intentaron entrar a casa, estaba parte de mi familia, la gente que vive, que trabaja con nosotros, así que fue un susto, nada más. No se llevaron nada. En sí, el barrio, la zona es muy segura, hay mucha seguridad. Hay patrullaje de la Policía todo el tiempo en casa. Lo que se llevaron fue un susto".

La modelo explicó que se enteró de la situación gracias a la llamada de su hija, minutos antes de tomar un vuelo de Italia a España.

"Ahí empezó toda una serie de llamados, pero fue un susto. Ya está. Están todos bien, por suerte. Lamentablemente tuvo repercusión, porque me hubiese gustado que quedara todo ahí. Pero tal vez está bueno porque también es manifestar, de alguna manera, lo que es la realidad. Lo que está pasando. Ahora me pasó a mí, pero esto pasa todos los días. Hoy tengo estas entrevistas con toda Latinoamérica y tampoco es una buena publicidad para mi país, pero bueno, es una realidad", contó Mazza.