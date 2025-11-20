Últimas Noticias
Miss Nueva Zelanda pasa incómodo momento tras dejar entrever su ropa interior en pleno desfile [VIDEO]

La candidata neozelandesa fue tendencia luego de que un error de diseño interrumpiera la elegancia de su presentación.
La candidata neozelandesa fue tendencia luego de que un error de diseño interrumpiera la elegancia de su presentación. | Fuente: Instagram: @missuniverse_newzealand
Brenda García Retamal

por Brenda García Retamal

·

Un movimiento inesperado dejó expuesta parte de su ropa interior, generando críticas hacia la asesoría de su equipo de vestuario ya que justo fue en el desfile de la premilinar del Miss Universo 2025.

Durante la competencia de traje de gala en Miss Universo 2025, la candidata de Nueva Zelanda, Abbigail Sturgin, experimentó un contratiempo que no pasó desapercibido para el público ni para las redes sociales. 

Un descuido que generó debate en redes

Mientras lucía su vestido de gala, un movimiento sobre el escenario dejó expuesta su ropa interior, lo que generó críticas hacia la planificación de su equipo de vestuario.

El percance, captado por asistentes y transmitido en vivo, provocó comentarios que cuestionaron la falta de ajustes técnicos en una fase clave del certamen.

La candidata que combina belleza y labor policial 

Sturgin, de 28 años, no solo compite en Miss Universo 2025; también es oficial de policía en la región de Waitematā, en Auckland. Su historia ha destacado por demostrar que la disciplina policial y la participación en concursos de belleza pueden coexistir.

Su perfil público resalta por desafiar estereotipos tradicionales en ambos campos.

¿Cuándo y dónde ver la final de Miss Universo 2025?

La gran final del Miss Universo 2025 se realizará este jueves 20 de noviembre en Bangkok, a las 8 p.m. (hora peruana). La transmisión también llegará en horario estelar a Nueva York y otras ciudades del mundo.

Miss Nueva Zelanda Miss Universo 2025

