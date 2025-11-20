Miss Nueva Zelanda pasa incómodo momento tras dejar entrever su ropa interior en pleno desfile [VIDEO]

Durante la competencia de traje de gala en Miss Universo 2025, la candidata de Nueva Zelanda, Abbigail Sturgin, experimentó un contratiempo que no pasó desapercibido para el público ni para las redes sociales.

Un descuido que generó debate en redes

Mientras lucía su vestido de gala, un movimiento sobre el escenario dejó expuesta su ropa interior, lo que generó críticas hacia la planificación de su equipo de vestuario.

El percance, captado por asistentes y transmitido en vivo, provocó comentarios que cuestionaron la falta de ajustes técnicos en una fase clave del certamen.

No pues Miss Nueva Zelanda, como van a diseñar y/o usar un traje y no tomar en cuenta la pantaleta 🧐 Son cosas insólitas...#MissUniverse 2025 pic.twitter.com/MwmzkFjDjk — FarandulerosVE (@FarandulerosVe) November 20, 2025

La candidata que combina belleza y labor policial

Sturgin, de 28 años, no solo compite en Miss Universo 2025; también es oficial de policía en la región de Waitematā, en Auckland. Su historia ha destacado por demostrar que la disciplina policial y la participación en concursos de belleza pueden coexistir.

Su perfil público resalta por desafiar estereotipos tradicionales en ambos campos.

¿Cuándo y dónde ver la final de Miss Universo 2025?

La gran final del Miss Universo 2025 se realizará este jueves 20 de noviembre en Bangkok, a las 8 p.m. (hora peruana). La transmisión también llegará en horario estelar a Nueva York y otras ciudades del mundo.