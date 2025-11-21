Chadwick Boseman recibe su estrella póstuma en el Paseo de la Fama de Hollywood [FOTOS]

Chadwick Boseman fue homenajeado con una estrella póstuma en el Paseo de la Fama de Hollywood, evento al que asistieron su viuda Simone Ledward-Boseman, el director de Black Panther, Ryan Coogler, y su coprotagonista de Ma Rainey's Black Bottom, Viola Davis.

Simone, quien mantuvo una relación con el actor desde 2015 y se casó con él poco antes de su fallecimiento, recibió la estrella en su nombre. Durante su discurso, habló de la faceta humana del intérprete y el apoyo que recibió de su entorno cercano.

"En vida, Chad fue más que un actor o incluso un artista. Fue un maestro espiritual, fortalecido por una familia y amigos que lo mantenían firme en la fe; un equipo que creyó en él, lo protegió y luchó por él. Colegas que confiaron en su visión, que lo enaltecieron y conformaron una verdadera hermandad; no tienen idea de lo cruciales que fueron esos momentos", indicó.

Por otra parte, Ryan Coogler recordó al actor como "un maestro increíblemente humilde" y recordó su compromiso durante el proceso de casting de Black Panther, al que asistió a todas las audiciones. "Fue increíblemente generoso con su tiempo en el set, incluso mientras recibía tratamiento contra el cáncer", agregó.

Los mejores trabajos de Chadwick Boseman

A la ceremonia asistieron también los hermanos del intérprete, Kevin y Derrick Boseman, así como sus compañeros de Black Panther Michael B. Jordan y Letitia Wright. El CEO de Walt Disney Co., Bob Iger, también estuvo presente.

Chadwick Boseman alcanzó notoriedad con su interpretación de Jackie Robinson en la película 42 (2013). Más adelante dio vida a figuras destacadas de la cultura afroamericana, como James Brown en Get On Up y Thurgood Marshall en Marshall. En 2016 ingresó al Universo Cinematográfico de Marvel con Captain America: Civil War, donde interpretó al rey T’Challa y al guerrero Black Panther, papel que consolidó su fama.

Chadwick Boseman murió el 28 de agosto de 2020 a la edad de 43 años. Falleció en su casa de Los Ángeles a causa de complicaciones relacionadas con un cáncer de colon.

Su última participación en el cine fue en Ma Rainey’s Black Bottom.