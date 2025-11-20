Anthony Ippolito recrea la famosa escena de las escaleras para el biopic 'I Play Rocky'

El actor Anthony Ippolito fue visto recreando la famosa escena de las escaleras del Museo de Arte de Filadelfia para la película I Play Rocky, el biopic sobre la realización de la cinta Rocky. Un video compartido por TMZ muestra al joven intérprete ascendiendo los "Rocky Steps", tal como lo hizo Sylvester Stallone en la película de 1976.

En las imágenes se puede ver a Ippolito usando un atuendo deportivo gris y un gorro negro, replicando el atuendo que Stallone utilizó en la cinta original. Tras llegar a la cima, el actor realiza el salto característico del personaje antes de caer al suelo como parte de la toma.

Otros actores, vestidos con ropa ambientada a finales de los años 70, corren hacia él para completar la escena. Aunque durante la filmación se ensaya una caída en la que Ippolito se sujeta la pantorrilla con gesto de dolor, el medio indica que no hay registro de que Sylvester se haya lesionado durante la grabación de esa escena en la película original.

Production is underway for I PLAY ROCKY, starring Anthony Ippolito. The film tells the true story of Sylvester Stallone and his unshakable belief that he wasn’t just meant to write Rocky, he was meant to be Rocky Balboa. pic.twitter.com/hDY0I1jlGS — Amazon MGM Studios (@AmazonMGMStudio) October 20, 2025

La primera imagen oficial de I Play Rocky con Anthony Ippolito

El mes pasado, Amazon MGM Studios publicó una primera imagen oficial de la nueva cinta, donde se ve a Ippolito caracterizado como Rocky Balboa corriendo por la arena acompañado de un perro, que ocupa el lugar de Butkus, la mascota de Rocky y perro real de Stallone.

Además de Filadelfia, la producción de I Play Rocky incluye grabaciones en Nueva York y Los Ángeles. El elenco está conformado por Stephan James, AnnaSophia Robb, Matt Dillon, Tracy Letts y otros actores.

No es la primera vez que Anthony Ippolito interpreta a una leyenda del cine. Anteriormente dio vida al actor Al Pacino en The Offer, la serie que narra el proceso de realización de El Padrino.