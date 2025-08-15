¿Reconciliación a la vista? Ana Siucho reaparece en el Monumental tras su separación de Edison Flores

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tras varias semanas de mantenerse alejada del foco público y de su separación con Edison Flores, Ana Siucho llamó la atención de sus seguidores al realizar una publicación en su cuenta de Instagram el jueves, 14 de agosto.

La doctora, quien actualmente reside en Estados Unidos, compartió imágenes desde el Estadio Monumental de Ate, donde asistió con sus dos hijas, fruto de su relación con el popular 'Orejas'.

Las pequeñas llevaban la camiseta crema durante el encuentro entre Universitario y Palmeiras por la Copa Libertadores. Siucho no solo se fotografió con ellas, también publicó instantáneas con otros allegados.

Ana Siucho regresó al Monumental tras su separación de Edison FlóresFuente: Instagram: Ana Siucho

El regreso de Ana Siucho

La todavía esposa de Edison Flores regresó a Lima a poco más de mes de conocerse su separación del futbolista peruano.

Fue Magaly Medina quien señaló que la empresaria arribó al país desde Estados Unidos el último 23 de julio, según un reporte de Migraciones.

"Quienes volvieron a verse después de algún tiempo son 'Oreja' Flores y Ana Siucho. Tenemos el reporte de Migraciones. Ella entró calladita", señaló la conductora mostrando el documento del movimiento migratorio.

Ana Siucho y su inesperada publicación tras meses de separación de Edison Flores.Fuente: Instagram: Ana Siucho

El mensaje motivacional de Edison Flores

Cabe recordar que hace unas semanas, Edison Flores compartió en sus redes sociales un mensaje motivacional que fue noticia en varios medios locales.

"Y un día te das cuenta... que no era el éxito lo que más llenaba, ni tener todo bajo control. Que lo más valioso era despertarte en paz, comer sin culpa, decir que no sin miedo, respirar hondo y sentir que estás aquí, presente. Que era quedarte en silencio y sentirte bien con eso", se leía en la publicación.

Ana Siucho y Edison Flores se casaron el 21 de diciembre de 2019 en el Santuario Arquidiocesano del Sagrado Corazón del distrito de Surco, en Lima.

La boda fue televisada y emitida en señal abierta siendo vista por millones de hogares, algo similar al recordado matrimonio de Gisela Valcárcel y Roberto Martínez en 1995.