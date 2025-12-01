Isabela Merced y Mimy Succar brillan entre las 100 latinas más influyentes de 2025, según ¡Hola!

Isabela y Mimy son parte de una selecta lista de mujeres latinas que serán reconocidas por sus logros y su creciente impacto en la industria del entretenimiento.

Este lunes por la noche se celebrará en Miami la primera gala de los Latina Powerhouse Top 100 de ¡Hola! Américas, un evento que reconoce el impacto de mujeres latinoamericanas en diversas industrias. Y, como no podía ser de otra manera, el talento peruano dirá presente, gracias a Isabela Merced y Mimy Succar.

La premiación nació en 2020 como una iniciativa que buscaba visibilizar a mujeres que transforman su entorno desde el liderazgo, la creatividad y la innovación. Con el tiempo, dejó de ser solo una lista para convertirse en una plataforma que reconoce su influencia en Estados Unidos y América Latina.

Este año, en la categoría de entretenimiento, la lista reúne nombres de talla mundial como la actriz Zoe Saldaña, ganadora del Oscar; Eva Longoria, Shakira, Selena Gomez y Karol G. A ellas se suman las dos artistas peruanas, quienes durante el último año han fortalecido su presencia en la escena internacional. La selecta lista también incluye a figuras como Gloria Estefan, Ha*Ash, Adria Arjona, Jenna Ortega, Lux Pascal, Tini Stoessel, Fernanda Torres y Belinda, entre otras.

¿Por qué reconocen a Isabela Merced y a Mimy Succar?

Isabela Merced vivió uno de los años más importantes de su carrera. La actriz, cantante y artista nacionalizada peruana brilló en Hollywood con su participación en la segunda temporada de The Last of Us, compartiendo pantalla con Pedro Pascal y Bella Ramsey. También interpretó a Hawkgirl en Superman, dirigida por James Gunn, y retomó el papel en la segunda temporada de Peacemaker. En la música, sorprendió debutando en la salsa, con una versión de su tema Apocalipsis junto a Tony Succar, además de grabar su propia interpretación del clásico de la música criolla Nada soy.

Por su parte, Mimy Succar continúa consolidándose como una de las voces más destacadas de la música latina. Este año obtuvo dos Grammy: Mejor Álbum Latino Tropical por Alma, corazón y salsa, y Mejor Interpretación de Música Global por Bemba colorá, junto a Sheila E. y Gloria Estefan. Este logro llega a tan solo tres años del lanzamiento de su primer disco de estudio, Sin fronteras.

¿Cuándo y dónde se realizará la gala?

La ceremonia se llevará a cabo este lunes 1 de diciembre de 2025 en el Adrienne Arsht Center de Miami, marcando la primera edición presencial del evento tras cinco años reconociendo la lista durante el Mes de la Herencia Hispana.

La gala será conducida por Nadia Ferreira, Patricia Janiot, Alejandro Nones y Patricia Zavala, en una noche que celebrará el talento, la resiliencia y la influencia de las mujeres latinas en la cultura global.

