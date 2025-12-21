'Stranger Things 5': Victoria Ruffo llora y reza por Steve Harrington antes del estreno del volumen 2 de la temporada final

Netflix apeló al humor y la nostalgia al recrear uno de los memes más virales de Victoria Ruffo para calentar la previa de los esperados capítulos finales de Stranger Things.

A pocos días del estreno del volumen 2 de la temporada final de Stranger Things, previsto para este 25 de diciembre, Netflix sorprendió a los fans con un inesperado regalo navideño protagonizado por una de las grandes figuras de la televisión mexicana: Victoria Ruffo.

La actriz recreó uno de los memes más icónicos de internet —aquel en el que aparece llorando y rezándole a la Virgen en la telenovela Corona de lágrimas—, esta vez con un objetivo claro: pedir por la protección de Steve Harrington y el resto de la pandilla de Hawkins.

Este domingo, y en la antesala del lanzamiento de los episodios 5, 6 y 7 de la quinta temporada de Stranger Things, Netflix compartió el video en sus redes sociales con el mensaje: “Todos somos Victoria Ruffo rogando por nuestro querido Steve”. El clip no tardó en viralizarse.

Victoria Ruffo llora por Steve Harrington

En el video, Ruffo aparece encendiendo una vela blanca frente a un altar en casa. “Mis niños, ¿por qué tiene que pasar por esto?”, dice entre lágrimas. “Ayúdenme, ayúdenme. Todo México debe protegerlos”, añade, mientras coloca más velas con los rostros de Steve, Robin, Dustin y otros personajes de Stranger Things.

“Protejamos a mis chamacos de Hawkins. Unamos fuerza para enviarles luz en este momento que parece tan oscuro”, continúa, apelando directamente a los fans. Luego, mirando a cámara, lanza la invitación final: “Enciende una vela por tu personaje más querido. Seamos el faro de esperanza que nuestros héroes necesitan”.

El video culmina con un momento especialmente emotivo —y divertido— cuando la actriz mexicana se lamenta por el posible destino de Steve Harrington, personaje interpretado por Joe Keery: “Ay, Steve… mi querido Steve”, solloza antes de besar una vela adornada con su imagen.

Mira el tráiler del volumen 2 de Stranger Things 5 a continuación...

¿De qué trata Stranger Things 5?

Otoño de 1987. Hawkins sigue devastado tras la apertura de múltiples portales. Once ha vuelto a esconderse mientras el gobierno intensifica la búsqueda. Vecna ha desaparecido, pero su amenaza sigue latente. Con el aniversario de la desaparición de Will acercándose, una nueva oscuridad se cierne sobre el grupo, que deberá unirse una última vez para acabar con el terror del Upside Down.

¿Cuándo y dónde se estrena Stranger Things 5?

La temporada final llegará en tres partes:

Volumen 1: Miércoles 26 de noviembre

Miércoles 26 de noviembre Volumen 2: Jueves 25 de diciembre

Jueves 25 de diciembre Volumen 3 (episodio final): Miércoles 31 de diciembre

Gaten Matarazzo interpreta a Dustin Henderson en 'Stranger Things', mientras que Joe Keery da vida a Steve Harrington.Fuente: Netflix

¿Dónde ver Stranger Things 5 en streaming?

La quinta y última temporada de Stranger Things se estrenará exclusivamente en Netflix, donde ya están disponibles los cuatro primeros episodios de esta entrega, además de todas las temporadas anteriores.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis