Isabela Merced y Tony Succar presentan versión en vivo del vals criollo 'Nada soy' [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El productor y músico Tony Succar acompañó a la actriz peruano-estadounidense, Isabela Merced, en una nueva versión del vals criollo Nada soy, compuesto por Genaro Ganoza Torres y popularizado en la voz de Eva Ayllón junto al grupo Los Kipus.

Esta versión fue grabada en vivo como parte de las sesiones Live at Sirius XM, y cuenta con un video disponible en YouTube.

En la descripción del material, Succar señaló que esta colaboración es una dedicatoria al Perú, motivada por la ola de inseguridad que atraviesa el país y el descontento político que se refleja en diversas marchas.

"Lo que está pasando en Perú es algo que nos parte el corazón, y como peruanos tenemos que estar más unidos que nunca. Hace poco tuvimos la oportunidad de tocar un vals muy significativo para nuestra música criolla en @siriusxm, y queremos dedicárselo a nuestro país, con la esperanza de que todo mejore pronto", se lee en el mensaje.

Además del ganador del Grammy y de la actriz que interpreta a Hawkgirl en la reciente entrega de Superman, participaron al menos siete músicos en dicha sesión, que también incluye una versión en salsa del tema Apocalipsis, compuesto por la propia Merced.

Isabela Merced espera cantar con Eva Ayllón

No es la primera vez que la actriz de The Last of Us rinde homenaje a la música criolla. En febrero de este año, se viralizó un video en el que aparece cantando Nada soy durante una reunión familiar en Perú.

"No tiene la dulzura de tus besos. Tampoco la ternura de tu amor. Ahora nada soy, sin tu cariño, nada soy", se escucha decir a la intérprete mientras sostiene el micrófono.

Isabela Merced, nacida en Estados Unidos y de madre peruana, también etiquetó a Eva Ayllón en su publicación, expresando su deseo de cantar junto a ella algún día.

La respuesta no tardó en llegar. "Muchas gracias, Isabela Merced querida. Algún día cantaremos juntas", escribió la reconocida cantante criolla. A lo que la actriz respondió: "Eva Ayllón, algún día, mi reina. Sería un sueño".