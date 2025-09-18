Isabella Ladera confirma demanda civil contra Beéle tras filtración de video íntimo: "Lo único que deja son cicatrices"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Isabella Ladera ha estado en el centro de la polémica tras la filtración de imágenes íntimas junto al cantante Beéle. El hecho generó un aluvión de reacciones que se amplificaron en redes sociales, especialmente después de que circulara un segundo video.

Días más tarde, en una transmisión de TikTok, la influencer, visiblemente afectada, reveló lo difícil que ha sido afrontar la situación. “¿Hasta cuándo? ¿Cuánto más podemos aguantar?”, se preguntó entre lágrimas.

“Ya tengo el alma rota. Eso no es normal, no es sano, no es humano”, expresó en el video que rápidamente se viralizó. “Estaban viendo mis DMs: la cantidad de desesperación, de videos que me están mandando, los mensajes de mi abuela, de mis tías... No es justo. No sé cómo me voy a recuperar de esto”.

La demanda de Isabella Ladera

Tras unos días alejada de Instagram, Ladera reapareció en la red social con un comunicado en el que confirmó haber presentado una demanda civil contra Brandon de Jesús López Orozco, conocido artísticamente como Beéle, y "otras partes no identificadas".

De acuerdo con el documento, la demanda busca responsabilizar a todos los involucrados en la “difusión no autorizada de videos y contenido privado” relacionados con la influencer. “Nadie debería aprovecharse de la vulnerabilidad de otro para generar dinero o contenido. Esto no es entretenimiento, es un delito, y lo único que deja son cicatrices”, sostuvo Ladera.

“Un profundo daño emocional y reputacional”

El comunicado también recoge declaraciones de Pierre Hachar, uno de los abogados que representa a la venezolana. “La difusión no autorizada de grabaciones íntimas ha causado un profundo daño emocional y reputacional. Tenemos la intención de ejercer todos los recursos legales disponibles bajo la ley de Florida, incluyendo acciones por invasión de la privacidad, ciberacoso sexual, imposición intencional de angustia emocional y negligencia”.

El equipo legal subrayó que las investigaciones continuarán durante el litigio para identificar y procesar a todas las personas involucradas en la distribución del material. “Que quede absolutamente claro —añadió Hachar— que cualquier acto de esta naturaleza, pasado, presente o futuro, ya sea cometido por estos demandados u otros, será enfrentado con la misma firmeza y con todo el peso de la ley”.

Isabella reaparece junto a Hugo García

En su regreso a Instagram, Isabella Ladera también compartió en sus historias momentos personales: disfrutó de un día de playa con su hija Mía y publicó imágenes de una cena con amigos, entre ellos el modelo peruano Hugo García, con quien se le ha vinculado sentimentalmente.

Por otro lado, en su muro, publicó este jueves tres nuevas imágenes, una semana después del estallido del escándalo por la filtración del video íntimo con Beéle. En las fotos se le ve junto a su hija saliendo del mar, acompañadas del mensaje: “Donde estás tú estoy yo”, junto a un emoji de delfín.

