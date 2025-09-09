"Mi historia no termina aquí": Isabella Ladera y su conmovedor mensaje tras la filtración de video íntimo con Beéle

La influencer venezolana rompió su silencio tras la difusión de un material privado con su expareja, el cantante colombiano Beéle, y anunció acciones legales.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Después de la tormenta, llega la calma. El lunes, Isabella Ladera fue noticia en la prensa internacional tras confirmarse la filtración de un video íntimo con su expareja, el cantante colombiano Beéle. Ante la gravedad de lo ocurrido, la influencer venezolana expresó sentirse “profundamente devastada” y anunció medidas legales contra los responsables.

“Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido”, escribió en sus redes sociales. “Ese video solo estaba en manos de dos personas: la otra persona (Beéle) y yo. Una persona que me mintió desde el inicio, que fue testigo de cómo enfrentaba consecuencias dolorosas por su causa y, aun así, nunca dio un paso al frente para protegerme”.

Ladera continuó: “Hoy, al verme estable y en proceso de reconstrucción, esa misma persona (Beéle) decide exponerme de la forma más baja... Pero lo más desgarrador ha sido recibir burlas, odio y juicios, mientras el verdadero responsable permanece en silencio... A pesar de todo, no permitiré que esto me destruya... Mi valor no se define por un video, ni por la crueldad de otros".

Un mensaje de esperanza

Horas después de pronunciarse, Isabella compartió un momento más íntimo y positivo: un video en el que se la ve practicando wakesurf con amigos cuando, de pronto, aparece un delfín. “Dios mío, Isabella. Míralo, ahí viene”, se escucha decir a sus acompañantes.

La influencer publicó las imágenes con un mensaje breve pero esperanzador: “Señales”, acompañado de un emoji de corazón sanando, estrellas y un delfín. En sus historias de Instagram también compartió una foto del atardecer con la frase: “Mi historia no termina aquí”.

Isabella Ladera, Beéle y Hugo García

El romance entre Isabella Ladera y Beéle se hizo oficial a mediados de 2024, después de que la entonces esposa del cantante, Camila Rodríguez, denunciara públicamente una infidelidad y presentara pruebas del vínculo con la venezolana.

Poco después, la pareja compartió fotos románticas en redes sociales e Isabella apareció en dos videoclips de Beéle: Frente al mar y Mi refe. Sin embargo, en octubre de ese mismo año anunciaron el fin de la relación.

En mayo de 2025, Ladera volvió a ser noticia al aparecer en una transmisión en vivo junto al influencer peruano Hugo García, exintegrante de Esto es Guerra. “Miren quién está por aquí... estoy viendo a alguien, ¿quién será?”, bromeó ella antes de mostrar a García, quien saludó tímidamente. “¿Se vio?”, preguntó él. “Sí”, respondió ella entre risas.

A pesar de que ambos se dejaron ver juntos en varias ocasiones, la semana pasada Isabella aclaró su situación sentimental: “No somos novios. Ustedes saben que no somos novios. Es que lo quiero, sí, yo lo quiero burde, de lindo. Y él a mí. Vamos a ver qué pasa. Más allá del destino. Vamos a ver nuestras decisiones y todo eso”.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis