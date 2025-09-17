Isabella Ladera demandó a Beéle por filtración de video íntimo tras sentir "vergüenza y humillación", según TMZ

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Isabella Ladera demandó a Beéle por la filtración del video íntimo de ambos que se volvió viral en Internet —y en redes sociales— en los últimos días. Según informó TMZ, la influencer venezolana acudió a los tribunales de Miami acusando a su expareja de “filtrar” el contenido privado a menos de un año de su separación en octubre de 2024.

Del mismo modo, el medio de celebridades afirma haber obtenido la demanda donde Ladera cuenta que los dos “filmaban videos de sexo en sus teléfonos” a pedidos del intérprete de Morena y Si te pillara. “Uno se filtró en Internet unos meses después de que rompieron”, precisa.

En ese sentido, de acuerdo con TMZ, la creadora de contenido señaló que Beéle “era la única persona que tenía acceso al video además de ella” y que Ladera “borró su copia antes de que el material apareciera en línea” en la madrugada del último 7 de setiembre.

“En los documentos, Isabella Ladera dice que no dio su consentimiento para que se publicara el video sexual y que la filtración le causó vergüenza, humillación y angustia mental”, informa el portal internacional.

Por otro lado, se supo que la empresaria de 26 años le pidió al cantante colombiano, en mayo del 2024, que elimine las cintas sexuales pero que este “se negó y cuestionó su confianza en él”.

“Ella dice que es posible que la esposa separada de Beéle (Camila Rodríguez) haya tenido acceso a su teléfono y haya encontrado los videos (…) pero está claro que culpa a Beéle por la filtración porque él nunca los borró”, se lee en el informe.

Finalmente, el reporte precisa que Beéle fue demandado por Isabela Ladera por los presuntos delitos de invasión a la privacidad y acoso cibernético sexual, además de “infligir intencionalmente angustia emocional y negligencia” por lo que estaría pidiendo una indemnización y pena en su contra “por daños y perjuicios”.

Isabella Ladera y Beéle vienen siendo tendencia tras video íntimo filtrado de ambos en redes sociales. | Fuente: Instagram (isabella.ladera)

Beéle negó haber filtrado video íntimo con Isabella Ladera

Por su parte, Brandon de Jesús López Orozco, conocido como Beéle, compartió un comunicado donde negó que haya sido él el responsable de filtrar el video íntimo donde aparece con su expareja Isabella Ladera.

De acuerdo con el cantante y compositor, por medio de su equipo legal, “su carrera artística y prestigio internacional descartan cualquier necesidad o interés en actos de esta naturaleza”.

“En Estados Unidos ya estamos en el proceso de reportar este incidente ante las autoridades policiales mediante una declaración formal y se iniciarán todas las acciones civiles necesarias”, se lee.

Del mismo modo, Beéle resaltó el inicio de procesos legales “contra quienes resulten responsables de la obtención, difusión, alojamiento, indexación o monetización del material”.

"Hacemos un llamado a abstenerse de compartir o describir este material, cuya reproducción constituye una forma de violencia digital y prolonga la afectación a los derechos de las personas involucradas", sostuvo.

Isabella Ladera y Beéle protagonizaron video íntimo que se volvió viral

En los últimos días, Isabella Ladera y Beéle vienen siendo tendencia luego de que se viralizara un vídeo íntimo de las dos celebridades en redes sociales durante la madrugada del último lunes 8 de setiembre.

De acuerdo con medios internacionales, el intérprete de Si te pillara apareció en un video privado acompañado de la influencer venezolana. "El vídeo habría sido grabado por ellos mismos, pero filtrado por una fuente que aún no es clara", señala la revista Semana.

Luego de conocerse el video, Ladera compartió controvertidos mensajes en su cuenta oficial de Threads avivando una posible reconciliación.

"Las mujeres se apagan sexualmente si las decepcionan emocionalmente", escribió la celebridad venezolana en medio de la filtración del video viral. "Con la persona correcta ni el pasado duele, ni el presente asusta", se lee en otro post.

Tanto Isabella Ladera como el cantante Beéle negaron haber filtrado el video íntimo entre ambos anunciando medidas legales para encontrar a los responsables.