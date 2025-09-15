"Si quieren acabar con mi paz mental, la tienen difícil": Beéle reflexiona sobre video íntimo con Isabella Ladera

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Beéle rompe su silencio. El cantante colombiano habla —por primera vez— sobre el video íntimo, con su expareja Isabella Ladera, el cual fue viralizado en redes sociales siendo tema de diversas portadas de celebridades en todo el mundo.

Fue antes de su concierto en Costa Rica el último domingo que el intérprete de Si te pillara y Morena se sinceró, en una transmisión en vivo hecha por el streamer Westcol, sobre el video viral con la influencer venezolana.

“Antes de comentar el álbum, yo no sé como usted es capaz de ver tanta mie(…) o no salir a hablar. ¿Si me entiende? Cosas que usted sabe que es mentira. Cosas que están hablando y usted no sale a decir nada”, comenzó diciendo Westcol.

Seguidamente, Beéle respondió: “Hermano, para que quieran acabar con mi paz mental, está bien hijo de (…), la tienen difícil (…) Después de la primera inyección de la funa, uno es inmune. Uno entiende cómo se trabaja el morbo, aún sabiendo que uno no ha actuado de esa manera, lo quieren acabar y cerrarle las puertas solo por la mala intención de una persona”.

Del mismo modo, el compositor de 22 años reflexionó sobre la situación asegurando que “seguirá con su vida” a pesar de sentir que quieren hacerle daño.

“Yo no tengo por qué cerrarle las puertas a alguien que ni siquiera quiero ver en mi vida (…) Entonces es como estar molesto porque hoy se estanca mentalmente cualquier persona que le pone atención a un burro”, sostuvo el reguetonero quejándose de la forma cómo el video fue visto por miles de personas en Internet.

Beéle tras video viral con Isabella Ladera: “Seguiré haciendo música”

En otro momento, Beéle afirmó que no hablará más del tema con los medios y que toda la parte de la filtración del video íntimo con Isabella Ladera lo verán sus abogados.

“Hay que dejarlo ahí (el tema sobre el video íntimo). Ya que lo demás, lo ven mis abogados. Yo estoy tranquilo. Contando apenas lo que me ha pasado en la vida porque está en las manos de las personas que tienen que estar. Yo no estoy buscando que alguien venga a joderme la vida ni que yo lo permita”, expresó.

En ese sentido, el intérprete de Si te interesa mencionó que seguirá con su carrera artística y que buscará centrarse en su trabajo.

“La verdad, yo me quedo callado. Yo sigo haciendo música porque es lo que a mí me encanta hacer. Me desahoga. Es lo que a mí me fascina hacer. Ese es mi arte, pero cuando alguien se quiere meter por ese lado (del morbo), es como decir, hermano, yo voy a seguir haciendo música pase lo que pase”, acotó.

Finalmente, el músico añadió: “Entiendo perfectamente, desde el morbo y la perspectiva que ve mucha gente la vida, pero hay un viaje bonito en Cartagena (…) La envidia es un mal sobre la tierra, Dios mío, dame paciencia con tanto mentiroso”.

Beéle negó haber filtrado video íntimo con Isabella Ladera

Brandon de Jesús López Orozco, conocido como Beéle, compartió un comunicado donde negó que haya sido él el responsable de filtrar el video íntimo donde aparece con su expareja Isabella Ladera.

De acuerdo con el cantante y compositor, por medio de su equipo legal, “su carrera artística y prestigio internacional descartan cualquier necesidad o interés en actos de esta naturaleza”.

“En Estados Unidos ya estamos en el proceso de reportar este incidente ante las autoridades policiales mediante una declaración formal y se iniciarán todas las acciones civiles necesarias”, se lee.

Del mismo modo, Beéle resaltó el inicio de procesos legales “contra quienes resulten responsables de la obtención, difusión, alojamiento, indexación o monetización del material”.

"Hacemos un llamado a abstenerse de compartir o describir este material, cuya reproducción constituye una forma de violencia digital y prolonga la afectación a los derechos de las personas involucradas", sostuvo.

Isabella Ladera y Beéle vienen siendo tendencia tras video íntimo filtrado de ambos en redes sociales. | Fuente: Instagram (isabella.ladera)

Isabella Ladera y Beéle protagonizaron video íntimo que se volvió viral

En los últimos días, Isabella Ladera y Beéle vienen siendo tendencia luego de que se viralizara un vídeo íntimo de las dos celebridades en redes sociales durante la madrugada del último lunes 8 de setiembre.

De acuerdo con medios internacionales, el intérprete de Si te pillara apareció en un video privado acompañado de la influencer venezolana. "El vídeo habría sido grabado por ellos mismos, pero filtrado por una fuente que aún no es clara", señala la revista Semana.

Luego de conocerse el video, Ladera compartió controvertidos mensajes en su cuenta oficial de Threads avivando una posible reconciliación.

"Las mujeres se apagan sexualmente si las decepcionan emocionalmente", escribió la celebridad venezolana en medio de la filtración del video viral. "Con la persona correcta ni el pasado duele, ni el presente asusta", se lee en otro post.

Tanto Isabella Ladera como el cantante Beéle negaron haber filtrado el video íntimo entre ambos anunciando medidas legales para encontrar a los responsables.

Beéle aparece en Costa Rica tras polémica por video íntimo con Isabella Ladera.Fuente: Instagram (beele)