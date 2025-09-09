Isabella Ladera fue alertada sobre la filtración de su video íntimo con Beéle y lo comunicó días antes a Hugo García

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Isabella Ladera volvió a pronunciarse tras la difusión del video íntimo con el cantante colombiano Beéle. En sus redes sociales, la influencer venezolana compartió varias historias donde explicó que, semanas antes de la filtración, ya había recibido advertencias sobre la posible publicación del material. Según indicó, durante ese tiempo se preparó para afrontar lo que finalmente ocurrió.

Estas publicaciones se suman al comunicado que la modelo difundió para denunciar el hecho como una "traición" y una grave vulneración de su intimidad. En ese mensaje responsabilizó directamente al artista, a quien señaló como la persona que poseía el video.

Entre las revelaciones, Ladera mostró una conversación del 9 de julio, en la que un conocido le advirtió: "Alguien te quiere rayar con un video". El mensaje estuvo acompañado de una captura del material íntimo.

Isabella Ladera fue advertida de la filtración de su video con Beéle.Fuente: Instagram: Isabella Ladera

Hugo García sabía del video íntimo de Isabella Ladera

Isabella también aclaró que esta filtración no tiene relación con un robo que sufrió hace poco. "Lo de mi carro y el robo del tlf (teléfono) que estaba ahí dentro no tienen nada que ver con lo que está pasando", mencionó en otra de sus historias en Instagram.

Intuyendo lo que venía, cuatro días después de la advertencia, Ladera decidió hablar con su familia y con Hugo García, con quien es vinculada sentimentalmente.

"El 13 de julio senté a mi mamá y le conté lo que estaba pasando, a ella, a mi familia y a Hugo", escribió la influencer.

A pesar de la acusación de la modelo, hasta el momento Beéle no se ha pronunciado públicamente al respecto.

La influencer venezolana Isabella Ladera continúa relatando el difícil momento que atraviesa tras la difusión del video íntimo con Beéle.Fuente: Instagram: Isabella Ladera

Isabella Ladera inicia "acciones legales y penales" tras filtración de video íntimo con Beéle

Isabella Ladera inició acciones "legales y penales" tras la filtración de un video íntimo con el cantante colombiano Beéle. A través de su equipo jurídico, la influencer venezolana difundió un comunicado en el que se refiere a la grabación privada con su expareja, la cual se viralizó en diversas redes sociales.

"Aclaramos que no fue Isabella quien realizó la filtración del contenido, ni hace parte de una estrategia de marketing, por lo que cualquier información que intente señalarla como responsable de la divulgación carece absolutamente de veracidad y constituye un ataque directo a una persona", se lee en el pronunciamiento.

De igual manera, los abogados de Ladera indicaron que la difusión no autorizada de este contenido "constituye una violación grave a los derechos fundamentales de su representada, especialmente a su intimidad, honra y dignidad personal".

"No podemos pasar por alto que la circulación de material íntimo sin consentimiento genera un profundo daño psicológico, patrimonial, social y profesional a las víctimas, y se enmarca en conductas expresamente reprochadas y sancionadas por la ley", agrega el comunicado.

Isabella Ladera y Beéle protagonizan video íntimo

Isabella Ladera y Beéle se han convertido en tendencia luego de que se viralizara un video íntimo de ambos en redes sociales durante la madrugada del lunes 8 de septiembre.

Según medios internacionales, el intérprete de Si te pillara aparece en una grabación privada junto a la influencer venezolana, con la que mantuvo un romance que finalizó en octubre de 2024.

"El vídeo habría sido grabado por ellos mismos, pero filtrado por una fuente que aún no es clara", informó la revista Semana.

Tras la difusión del material, Ladera compartió en su cuenta oficial de Threads varios mensajes:

"Las mujeres se apagan sexualmente si las decepcionan emocionalmente", escribió la celebridad venezolana en medio de la filtración del video. "Con la persona correcta ni el pasado duele, ni el presente asusta", publicó en otro mensaje.

"Que cuando estamos juntos nada sale mal, para mi todo sale bien. Se siente fenomenal", "No pasa nada, yo lo transformo a mi favor", expresó Isabella en otra publicación hecha en la misma red social.

La influencer Isabella Ladera y el cantante Beéle terminaron su romance en octubre de 2024.Fuente: Instagram: Beéle