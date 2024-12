"Si es capaz, puede ganar su propio dinero": Jackie Chan no le dejará herencia a su hijo y lo donará a obras de caridad

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Desde que Jackie Chan debutó en el cine con la película Serpiente en 1978, se ha convertido en uno de los actores más valorados y cotizados en la industria. Combinando su destreza en las artes marciales y la comedia logró convertirse en una estrella global, sin embargo, detrás de cámaras también es conocido por su labor con las causas sociales y la filantropía.

De acuerdo con la revista Forbes, el artista de origen chino tiene un patrimonio de cerca de 400 millones de dólares y ha decidido que ese dinero estará destinado a organizaciones benéficas. Esta decisión generó diversos comentarios ya que muchos de sus fanáticos creían que su hijo Jaycee Chan se quedaría con la herencia.

No obstante, Jackie Chan hizo caso omiso a las críticas mencionando que le está dando un buen ejemplo a su hijo ya que, al tener los millones en su mano, no le daría buen uso. "Si es capaz, puede ganar su propio dinero. Si no lo es, entonces solo estará desperdiciando mi dinero", mencionó.

El actor reveló que cuando era niño no tenía dinero, pero cuando comenzó a ganarlo y a comprar sus propias cosas, empezó a ayudar a la gente. "Cuando era niño, era muy pobre y lo quería todo. Así que cuando tuve dinero comencé a comprar cosas. Ahora quiero regalarlo todo. Cuando le doy algo a alguien y veo su cara, me siento muy feliz", agregó.

Asimismo, Jackie Chan aseguró que, cuando ya no esté en este mundo, su cuenta bancaria quedará en cero ya que nadie se lleva el dinero a la tumba. "Mi objetivo es tener cero dólares en mi cuenta bancaria el día que muera. Compro las cosas que me gusta, doy dinero a la caridad y luego trato de ganar más dinero", sostuvo.

Chen Gang Sheng, ​conocido por su nombre artístico Jackie Chan, es un artista marcial, comediante, cantante, actor, acróbata, doble de acción, director, guionista, productor y actor de voz chino.Fuente: @jackiechan

Jackie Chan vuelve a darle vida al Sr. Han en Karate Kid: Legends

Sony presentó el tráiler oficial de Karate Kid: Legends, la nueva entrega de la franquicia de artes marciales que llegará a los cines a fines de mayo. La cinta reúne a Ralph Macchio, quien interpretó a Daniel LaRusso en la película original de Karate Kid de 1984, y a Jackie Chan, quien dio vida al Sr. Han en Karate Kid de 2010. La estrella de American Born Chinese, Ben Wang, interpreta al estudiante Li Fong, quien se convierte en el último protegido de los protagonistas.

Wang fue seleccionado tras una exhaustiva búsqueda mundial anunciada por Chan y Macchio, en la que participaron varios aspirantes de diversas partes del mundo. Además de su talento actoral, el joven destacó por su dominio de múltiples disciplinas de artes marciales, como karate, wing chun/kung fu, gumdo, kempo y taekwondo.



"Yo era el público objetivo cuando se anunció el casting de la película. Tenía exactamente la edad del personaje," le dijo Wang a Entertainment Weekly. "Además, crecí viendo películas de Jackie Chan. Él es el primer recuerdo que tengo de saber lo que es un actor.

