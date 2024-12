Jamie Foxx fue golpeado en la cara mientras celebraba su cumpleaños en un restaurante en Beverly Hills

El actor celebró su onomástico el último fin de semana y, tras el altercado, recibió atención médica ya que le lanzaron un vaso desde otra mesa.

De acuerdo con el medio Los Angeles Times, el actor y comediante estadounidense Jamie Foxx requirió atención médica tras ser golpeado en la cara con un vaso mientras celebraba su cumpleaños en un restaurante de Beverly Hills.

El incidente ocurrió el último viernes en la noche en el famoso restaurante Mr. Chow cuando "alguien de otra mesa arrojó un vaso que lo golpeó en la boca", dijo un portavoz del actor al rotativo.

Foxx, que ese viernes 13 de diciembre cumplió 57 años, recibió atención médica y puntos de sutura en la boca. Sin embargo, ya se está recuperando, según su agente. La policía de Beverly Hills respondió a un llamado por un posible asalto de arma mortal en el restaurante, pero tras la investigación determinó que se trataba de un altercado físico que “involucró a varias partes”. No hubo arrestos, de acuerdo con un comunicado.

En abril del año pasado, Jamie Foxx estuvo hospitalizado por 20 días en Atlanta (Georgia) por una emergencia médica que comenzó con un dolor de cabeza. El actor ganó el Oscar a mejor actor por Ray (2004), así como el Globo de Oro y los premios del Sindicato de Actores, el BAFTA y el Critics Choice por esta misma cinta.

Estuvo nominado en 2005 al galardón de mejor actor de reparto por el filme Collateral en los premios de la Academia de Hollywood, los Globos de Oro y los BAFTA, pero no logró alzarse con el triunfo en ninguno de ellos. Entre las películas más aclamadas en las que ha aparecido también figuran Miami Vice (2005), Valentine's Day (2009), Django Unchained (2012) o Spider-Man: No Way Home (2021), entre otras.

De la misma forma, Jamie Foxx a lo largo de su carrera se ha desenvuelto en diferentes facetas como comediante, productor discográfico y cantante de R&B.

