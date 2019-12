Jaden Smith sorprendió sus fanáticos al estrenar un radical cambio de imagen. | Fuente: Instagram

Desde su debut en “En busca de la felicidad”, a los 8 años, donde actuó junto a su padre Will Smith, hasta su actual carrera como cantante, Jaden Smith ha transitado distintos caminos artísticos y, a la par, más de un cambio de imagen.

Debido a los filmes que le tocó interpretar al inicio de su carrera —es recordado su protagónico en el remake de “The Karate Kid”, donde compartió roles con Jackie Chan— su imagen, al inicio ligada a los papeles infantiles, logró transformarse a medida que supo apostar por su propia autonomía en el plano musical.

Así, Jaden Smith ha sabido abrirse un camino desde que lanzó su disco "ERYS". Y a cada nuevo paso, le siguió también un nuevo ‘look’: la ternura de su infancia fue reemplazada por la desafiante actitud de un rapero que, actualmente, lleva un cabello teñido de rosado.

Jaden Smith es conocido por su carrera como actor y músico, pero también por sus radicales cambios de imagen. | Fuente: Instagram

UN LUGAR PARA OTRO SMITH

A sus 21 años, no cabe duda de que Jaden Smith ha logrado una autonomía como artista. Ahora no es solo el hijo de Will Smith, figura paterna que podría haber limitado su carrera, sino también el autor de sencillos como “Again” o “Never Say Never”, que cantó junto a Justin Bieber.

Tras su paso por el cine, que cerró una etapa con “After Earth”, en la que volvió a compartir el set con su papá, decidió incursionar en la música, donde los resultados le han sido favorables.

Sobre su disco “ERYS”, por ejemplo, la página web de crítica musical Pitchfork señaló que pese a su “visión borrosa” como artista, tenía “demasiados recursos a su disposición”. Asimismo, agregó que “‘ERYS’… es aún más grandioso, una galaxia de cambios de ritmo”.

No es coincidencia, entonces, que los cambios de estilo de Jaden Smith se hayan dado a la vez que su trayectoria musical se encuentra en ascenso. Su cabello trenzado en “The Karate Kid” se transformó, años más tarde, en uno largo y suelto. Lo mismo su manera de vestir, excéntrica algunas veces, según lo mostró en sus apariciones públicas.

Para el 2017, su cabello volvió a ser corto, mientras que su estilo de vestimenta se mostró más elegante. Sin embargo, actualmente sorprendió a más de un seguidor debido a su aspecto físico, notoriamente más delgado. Algo, sin embargo, puede esperarse: aún hay un lugar para otro Smith. Y también para más cambios de imagen.