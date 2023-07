Jamie Lee Curtis felicitó a Lindsay Lohan por la llegada de su bebé: "Acaba de convertirme en abuela"

Lindsay Lohan ha recibido un sinfín de comentarios de felicitaciones por la llegada de su primer hijo. Sin embargo, recibió una dedicatoria especial de la actriz Jamie Lee Curtis, quien hizo de su mamá en la película Viernes de locos y que próximamente tendrá una secuela.

Compartiendo una foto juntas, la reciente ganadora del Oscar saludó a la joven por el nacimiento de su bebé y expresó su afecto hacia ella: "¡Lunes Mágico! Mi hija de película acaba de hacerme abuela de película. Bendiciones a Lindsay y Bader por el nacimiento de Luai", se lee en la descripción.

Desde que protagonizaron Viernes de locos en el 2003, Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis han mantenido constante comunicación por lo que su relación es muy cercana.

La secuela está actualmente en proyecto y hasta el momento no se sabe de qué se tratará la historia. Esta noticia causó gran emoción en los fanáticos ya que también fueron parte de la decisión de Disney para lograr esta segunda parte debido al gran movimiento que hicieron en las redes.

El mensaje de Jamie Lee Curtis a Lindsay Lohan tras anunciar el nacimiento de su hijo.Fuente: @jamieleecurtis

Lindsay Lohan ya es mamá

A inicios de marzo, la actriz Lindsay Lohan anunció que esperaba su primer hijo, sin embargo, se ha confirmado que ya dio a luz a su bebé. Tras casarse con Bader Shammas, la artista se mostró emocionada de que formarán una familia juntos.

“La familia está locamente enamorada”, dijo el representante de Lohan a Page Six. Asimismo, el medio internacional anunció que el pequeño nació en Dubái, país donde los esposos radican, per o no reveló cuál es la fecha exacta en la que nació.

Asimismo, dio a conocer que el bebé se llamará Luai, que en árabe significa “escudo” o “protector”. “Lindsay Lohan y su esposo financiero, Bader Shammas, dieron la bienvenida a un hijo hermoso y saludable llamado Luai”, reza el comunicado que también envió el representante a la revista People.

Hasta el momento la pareja no ha compartido ninguna información sobre la llegada de su hijo.