Fátima Florez, la futura primera dama de Argentina, inició su carrera artística en Perú

Después de que Javier Milei se convirtiera en el presidente electo de Argentina, en redes sociales comenzó a sonar el nombre de su pareja Fátima Florez, quien será la primera dama. Si bien su nombre se ha vuelto tendencia, ella inició su carrera artística en Perú.

A los 17 años inició como bailarina en teatro en su país natal, pero a los 20 vino a nuestro país para incursionar en el humor. Integró el programa Risas de América (2004) junto a Carlos Vílchez, Martín Farfán, Arturo Álvarez y más.

“Fueron mis comienzos que estuve viviendo un año y medio en Perú, donde aprendí muchísimo. Un público que realmente adoré, después ya me instalé en Argentina y no paré de trabajar. Hago muchísimo teatro, radio y televisión”, dijo Fátima Florez a CNN en 2020. Además, resaltó que una de sus mejores imitaciones es el de la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner.

María Eugenia Florez –su nombre verdadero- también habló por primera vez sobre su romance con Javier Milei. “El amor te atraviesa, no tiene explicación, no se planifica. Me sorprendió la vida. Llega a tu vida y es hermoso. Me enamoré de un hombre que en este momento le toca ser el presidente de los argentinos, podría haber sido otra profesión, pero no tiene nada que ver”, confesó al programa Socios del Espectáculo.

Actualmente, Fátima Florez está en una lucha legal con su exesposo Norberto Marcos, productor peruano de teatro.

Fátima Florez junto a Javier Milei en el programa de Mirtha Legrand.Fuente: @javiermilei

¿Cómo inició su relación con Javier Milei?

En agosto de este año, luego de que en las primeras elecciones se conociera que Javier Milei era el candidato más votado para ser presidente en Argentina, se reveló que inició una relación sentimental con la actriz cómica.

El momento ideal para dar a conocer su romance ante el público fue en plena campaña electoral, sin embargo, en las redes sociales no creían su relación y aseguraron que "todo era armado". No obstante, Fátima Florez aseguró que siempre ha mantenido en perfil bajo su vida amorosa, y que la primera vez que conoció a Milei fue en el programa de Mirtha Legrand en diciembre de 2022. Por otro lado, aclaró que todo inició cuando se hizo oficial la separación con su exesposo.

Su primera aparición en televisión nacional fue 15 días antes de las elecciones generales en Argentina y, con ese romance, volvió a los programas y portales de espectáculos, además de los políticos y de actualidad.

Desde que se dio a conocer su relación, pocas veces se les ha visto juntos. A principios de octubre, él la fue a buscar al programa de Tinelli, donde ella participaba. Cuando el conductor se acercó para saludarlo en la transmisión en vivo, él se negó a bajarse del vehículo y trató de evitar responder a preguntas.

Luego, Fátima Florez estuvo en primera fila en su cierre de campaña para las elecciones generales de octubre y en el búnker en la noche de las elecciones, pero no en los debates presidenciales ni en sus actos proselitistas. Por otro lado, se encargó de desmentir que la relación se había terminado, como especulaban desde algunos programas del espectáculo.