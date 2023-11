Fran Drescher tras finalizar la huelga de actores: "Me preocupaba mucho no sobrevivir a esto"

Fran Drescher, la presidenta del sindicato de actores de Estados Unidos (SAG-AFTRA), reveló su temor de "no sobrevivir" a las complejas negociaciones con los estudios de Hollywood. Estas conversaciones buscaban poner fin a una huelga que paralizó la industria durante casi cuatro meses, generando pérdidas millonarias y tensiones palpables.

"Liderar un grupo de este tamaño con tanto en juego me exigía el máximo. Me preocupaba mucho no sobrevivir a esto", confesó en una entrevista con EFE. "Yo nunca había estado en un ambiente donde hubiera tanta ira masculina dirigida a mí".

Luego de alcanzar el acuerdo, el SAG-AFTRA finalizó la huelga el 9 de noviembre. Al día siguiente, Drescher anunció que el 86% de los miembros de la ejecutiva del gremio aprobaron el convenio con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP), que representa a estudios como Netflix, Amazon, Disney y Warner Bros. Discovery.

"Fue realmente duro para mi cuerpo. La única manera que tenía de pasar de mi sala de negociación a la sala con AMPTP era pasar el mayor tiempo posible con mi perro", reveló la actriz que interpretó a Fran Fine en la exitosa serie La niñera.

Después de 118 días de tensión, y de mantener "su mundo pequeño" evitando socializar demasiado para no perder su salud mental, Drescher se muestra "cansada, aliviada y eufórica".

Fran Drescher habla durante una conferencia de prensa en la sede del sindicato en Los Ángeles.

La huelga histórica

Las pérdidas económicas causadas por la huelga de actores se estiman en 6 mil millones de dólares, subrayando la importancia de un acuerdo exitoso. Los actores, autorizados a regresar al trabajo, deberán ratificar el convenio valuado en unos mil millones de dólares en prestaciones y beneficios.

Drescher ganó exposición mediática al liderar la primera huelga conjunta, con el sindicato de los guionistas (WGA) , en más de seis décadas en Hollywood. Su discurso crítico hacia la avaricia de las empresas generó memes virales y comparaciones con figuras históricas, como Karl Marx y Friedrich Engels.

La líder sindical, que interrumpió su carrera profesional, espera que el acuerdo marque el inicio de una nueva era en las relaciones entre actores y estudios, basada en el respeto, el honor y la empatía hacia los trabajadores.

"Tener (esta) visibilidad conlleva la responsabilidad de hablar en nombre de todos los sindicatos, de todos los trabajadores, porque todos estamos en el mismo barco intentando ganarnos el respeto y el honor cuando las grandes empresas no hacen necesariamente lo correcto", señaló.