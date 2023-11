“Honraré tu vida cada día”: Melania Urbina comunicó el fallecimiento de su madre

Por medio de las redes sociales, Melania Urbina se despidió de su madre, que padecía de cáncer avanzado. Con un extenso mensaje, la actriz comunicó su fallecimiento.

"Gracias, mamá. Me emociona la suerte que he tenido de ser tu hija. Fuiste amorosa, generosa, divertida y tan fuerte. En todo sentido. A tu lado siempre me sentí segura y protegida. Porque si tú estabas, todo iba a estar bien. Extrañaré tu risa, tu sarcasmo, tu sabia practicidad, tus manías, tu capacidad de disfrutar los placeres de la vida", se lee en el mensaje.

"Extrañaré tu sonrisa orgullosa cada vez que me veías actuar y tú emoción porque salí en algún periódico, que comprabas inmediatamente para guardar en tu colección. Extrañaré las celebraciones familiares a tu lado, porque tú las hacías especiales. Extrañaré llamar a tu número y escuchar tu voz. Me sostiene el agradecimiento profundo de ser tu hija y de parecerme tanto a ti. Y honraré tu vida cada día, viviendo la mía con alegría. Te amo mamá. Saben, tuve a la mejor", añade.

Como se recuerda, en abril de este año, Melania Urbina conversó con la periodista Verónica Linares para su canal de YouTube, donde reveló que su mamá estaba muy enferma y estaba pasando la última etapa de su vida, por el cáncer. "Yo disfruto simplemente estar con ella y ver TV juntas", dijo en ese entonces.

"Mi mamá tiene un cáncer ya bastante avanzado y estamos ahí acompañándola, disfrutándola, ayudándola, cuidándola". Para ella, el "ciclo de la vida" está próximo a terminarse y, por ello, esperaba darle lo que su madre le "dio de niña".

Melania Urbina sobre la experiencia de filmar De caperucita a loba

Melania Urbina estuvo promocionando la película española De caperucita a loba, en la cual formó parte del elenco junto con Marco Zunino. Dirigida por Chus Gutiérrez, es una adaptación de la exitosa obra de teatro de Marta González de la Vega, quien además es la protagonista.

Al respecto, en conferencia de prensa, la actriz peruana contó que integrar el reparto fue enriquecedor en el plano personal y profesional. Conocer a Marta González de la Vega resultó muy importante para su carrera.

Aunque confesó que al inicio del rodaje se sintió algo intimidada por estar en otro país, la calidez del equipo de producción le ayudó a perder las inseguridades. "Uno llega intimidado, pero en el proceso te das cuenta de que sabes lo que haces y eres actriz en todos lados, no solo en tu país", comentó.

En cuanto a su compañero y compatriota en la película, Marco Zunino, Urbina comentó que no pudieron filmar escenas juntos, ya que sus personajes no se cruzan en la trama. "Pero pudimos compartir el día a día, caminar por Madrid, y eso fue muy bonito", expresó.