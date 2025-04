Jean-Claude Van Damme es investigado por posible vinculación en caso de trata de personas en Rumania

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jean-Claude Van Damme enfrenta graves acusaciones tras una denuncia penal presentada ante la Dirección de Investigación del Crimen Organizado y Terrorismo de Rumania (DIICOT). Según reportes de Antena 3, afiliado de CNN, el protagonista de Street Fighter fue señalado de haber mantenido relaciones sexuales, a sabiendas, con mujeres rumanas víctimas de trata por un grupo criminal liderado por Morel Bolea, un autoproclamado "gurú" rumano.



El hecho habría ocurrido hace 10 años en Cannes, Francia, donde el actor presuntamente recibió a cinco mujeres rumanas como un "regalo" con pleno conocimiento de que provenían de un grupo de traficantes, según la denuncia presentada.

Adrian Cuculis, abogado de una de las víctimas, afirmó que las mujeres se encontraban en un estado de vulnerabilidad y eran explotadas según el Código Penal rumano.

"Varios rumanos investigados por proxenetismo y tráfico de personas ofrecieron a Jean-Claude Van Damme cinco mujeres rumanas para que mantuviera relaciones sexuales con ellas. La persona que recibió estos beneficios conocía su situación", explicó Cuculis.

Van Damme será citado para que rinda su declaración

De acuerdo con el citado medio, la investigación actual forma parte de una pesquisa más amplia sobre la trata de personas y menores iniciada en 2020 por la Fiscalía de Rumania. El Tribunal de Casación de Francia deberá autorizar el inicio de los procedimientos penales, y los sospechosos identificados serán citados a Rumania para rendir declaración.

Jean-Claude Van Damme, conocido por sus papeles en películas de acción como Bloodsport, Kickboxer, Double Impact y The Expendables 2, también prestó su voz en "Minions: The Rise of Gru" (2022) y The Gardener (2025).

Hasta el momento, el actor de 64 años no se ha referido a las acusaciones en su contra.

