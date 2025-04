Jason Momoa anuncia su regreso a 'Dune 3' y hace inédita revelación de la película de Denis Villeneuve

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jason Momoa estará en la nueva película de Dune. El actor estadounidense reveló que regresará al elenco de la tercera entrega de una de las sagas de ciencia ficción más exitosas del cine en los últimos años al lado de: Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, entre otros.

Fue durante una entrevista en el programa Today Show que el intérprete de Aquaman le confesó al periodista Craig Melvin que volverá a la franquicia de Dune y que estará listo para iniciar las grabaciones con el director Denis Villeneuve.

"Estoy de regreso. Lo escuchaste primero, aquí mismo, cariño", le dijo Momoa de manera jocosa al entrevistador mientras confirmaba la noticia el último lunes. "¡Me metiste en problemas!", sostuvo el actor a manera de broma.

Cabe recordar que Jason Momoa, de 45 años, interpretó al maestro espadachín Duncan Idaho en la primera película de Dune el 2021 donde su personaje muere luchando contra los Sardaukar para permitir la huida de Paul Atreides (Timothée Chalamet). Es así como Idaho deja de aparecer en Dune: Part Two, estrenada en febrero de 2024.

Dune 3 está programada para estrenarse en cines el 18 de diciembre de 2026. | Fuente: Warner Bros

Jason Momoa habla sobre su personaje en Dune 3

Jason Momoa hizo una inédita revelación sobre su personaje en la tercera película de Dune. ¿Qué pasó? Resulta que el entrevistador Craig Melvin le consultó a Momoa si el espadachín Duncan Idaho volverá como un clon siguiendo la trama de los libros de Dune, de Frank Herbert, publicados entre 1965 y 1985.

Ante esto, el protagonista de Una película de Minecraft confirmó que será según lo leído en la obra de Herbert. "Bueno, no sé si me voy a meter en líos, pero es lo mismo que en Juego de tronos ¿sabes? (…) Si no leíste los libros, no es culpa mía, ¿verdad? Sí, va a haber (esa aparición del personaje) Es decir: voy a volver", sostuvo.

Es así como Jason Momoa reveló su retorno a la saga de Dune. Anteriormente, el director Denis Villeneuve confirmó a Deadline que las estrellas de la segunda película Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh y Anya Taylor-Joy estarán en el esperado proyecto titulado, por el momento, como Dune: Messiah.

"Ellos tienen que volver. Están con el elenco principal cuando esto sucede. Y más gusanos. ¿Qué puedo decir?", comentó Villeneuve. Además, el cineasta señaló que Dune 3 tendrá una historia "completamente diferente" a las anteriores de la saga. "La historia transcurre como 12 años después de donde dejamos a los personajes al final de la segunda parte", dijo.

Jason Momoa interpretó al espadachín Duncan Idaho en la primera película de Dune. | Fuente: Warner Bros

¿Cuándo se estrena la nueva película de Dune?

Dune 3 ya tiene su fecha de estreno en cines. De acuerdo con información de Deadline, la productora Legendary Entertaiment y Warner Bros fijaron el lanzamiento para el próximo 18 de diciembre de 2026 confirmando, además, a Denis Villeneuve como el director.

Asimismo, el portal especializado en cine señaló que el estreno del filme fue anunciado con el título "Película de evento de Denis Villeneuve", ratificando al cineasta de 56 años para la tercera película Dune: Messiah, o 'El mesías de Dune', basado en la novela homónima de ciencia ficción (1965) de Frank Herbert.

"Warner Bros y Legendary están celebrando la fecha con la expectativa de que concluya la espectacular trilogía con Dune 3", señaló Deadline, precisando que, anteriormente, el mismo Denis Villeneuve había comentado que este nuevo proyecto "debería ser la última película de Dune para él".

