Elisabeth Moss da otra perspectiva sobre la esperada reunión entre Brad Pitt y Jennifer Aniston. | Fuente: AFP

El Internet se volvió loco con el reencuentro más esperado de Hollywood: Brad Pitt y Jennifer Aniston quienes fueron captados juntos durante el SAG Awards 2020, celebrado en enero pasado. Los actores coincidieron en el backstage después de que el intérprete recogiese su estatuilla a Mejor Actor de Reparto, por su papel en "Once Upon a Time... Hollywood", momento en el que las cámaras captaron a la expareja hablar con emoción y compartir varios apretones de manos.

Si bien su relación terminó mal en el 2005, después de cinco años de matrimonio, esa reunión demostraba que no quedaban rencores. Mientras que los fans volvieron a soñar con una romántica reconciliación, después de que Aniston recogiera su galardón a la Mejor Actriz de una Serie Dramática por "The Morning Show".

Pero Elisabeth Moss, protagonista de "The Handmaid's Tale" y "El hombre invisible", llegó para romper con las ilusiones de los fans de la expareja. La actriz comparó su encuentro en la alfombra roja con la protagonista de "Friends" ─una foto las muestra tomadas de las manos─ con el reencuentro viral entre los exesposos.

"Bueno, todos piensan que ese momento con Brad donde estaban tomados de la mano fue algo especial, pero honestamente, ella parece estar haciendo eso con todos. Quiero decir, es una persona de manos inquietas", explicó divertida al programa "Jimmy Kimmel Live".

El Internet se volvió loco con el reencuentro entre Brad Pitt y Jennifer Aniston en el SAG Awards 2020. | Fuente: AFP

¿MEJORES AMIGAS?

Resulta que Jennifer Aniston y Elisabeth Moss se conocieron por primera vez en la alfombra roja de los premios SAG. Pero una casualidad, durante el cumpleaños de la actriz de "Friends", hizo que todo el mundo pensase que eran grandes amigas. "Nunca la había conocido. Literalmente nunca la había conocido de forma oficial. Pero estaba quedándome en un hotel y mi hermano me dejó en la puerta después de una cena. Entonces bajé del coche y vi todos los paparazzi que había fuera, así que pensé: '¿quién está aquí?' Por lo que pregunté y me dijeron que era la fiesta de cumpleaños de Jennifer Aniston", explicó.

"Y al día siguiente tuve unas cuantas entrevistas y en todas ellas me decían: 'oh, Dios mío, ¿te lo pasaste bien en la fiesta de Jen? ¿Fuiste al cumpleaños de Jen?'. Así que, me hubiese encantado decir: 'sí, lo hice. Somos íntimas. Yo, Jen y Courteney Cox, ya sabes', pero no, porque nunca nos habíamos conocido así que no hacía más que pensar: 'ella va a creer que soy rara'", finalizó la actriz de "The Handmaid's Tale" arrancando carcajadas. (Europa Press)