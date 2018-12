Jennifer Aniston sobre la difícil relación con su madre: "Yo no era la niña modelo que ella esperaba"

Jennifer Aniston se sinceró sobre su difícil relación con su madre, Nancy Dow, fallecida en el 2016. Ella hizo un paralelo entre el vínculo de su nuevo personaje Rosie Dickson y su hija, en la película "Dumplin" de Netflix, con su propia historia.

"Una de las razones por las que realmente me encantó el aspecto madre-hija fue porque era muy similar a lo de mi madre y nuestra relación", contó la actriz a The Sunday Telegraph.

En la cinta, Jennifer Aniston interpreta a una ex reina de belleza cuya hija de talla grande, Danielle Macdonald en el papel de Willowdean Dickson, ingresa a una competencia para protestar contra los estándares de belleza.

"[Su madre Nancy Dow] Ella era una modelo y todo estaba relacionado con la presentación y su aspecto y el aspecto que yo tenía" ─ explicó la actriz─ "Yo no era la niña modelo que ella había esperado y fue algo que realmente me marcó. Esta niñita que quiere ser vista y ser amada por una madre que estaba muy ocupada y no le importaba tanto", agregó.

LA DISCORDIA

Los padres de Jennifer Aniston se divorciaron cuando ella tenía 9 años. Se dice que la relación entre madre e hija se deterioró después de que Dow publicara, en 1999, su libro de memorias "De madre e hija para los amigos". No se volvieron a hablar hasta que la actriz se divorció de Brad Pitt en el 2005.

Sus comentarios hacen eco a otros que hizo en el 2015, un año antes que falleciera su madre, cuando dijo que era "muy crítica". "Como fue modelo, era muy hermosa y yo no lo era", dijo a Hollywood Reporter.

La película "Dumplin" se estrenará el 7 de diciembre en Netflix.