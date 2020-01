¿Jennifer López y Alex Rodríguez ya se casaron? | Fuente: AFP

Puede que Jennifer Lopez se fuera con las manos vacías después de la ceremonia de los Globos de Oro 2020; no obstante, no hay duda de que pasó un momento memorable en las fiestas posteriores a la entrega. Ella dejó en claro que no le afectó perder, pero lo más sorprendente fue que describió a su pareja, el exbeisbolista Alex Rodríguez, como su "esposo" en una entrevista.

En declaraciones en "Despierta América", el programa matutino de la cadena Univision, la cantante afirmó que se sentía "muy emocionada" por estar como nominada en los premios por primera vez desde 1998.

"Han cambiado muchas cosas en lo personal y en lo profesional", dijo Jennifer Lopez mientras estaba agarrada de la mano de Alex Rodríguez. "Estoy muy feliz con mi familia, con mis hijos, mi esposo", remató.

Esta es la primera vez que la popular J.Lo., quien aceptó la propuesta de matrimonio del exjugador de los Yankees de Nueva York en marzo de 2019, se refiere a él como "esposo".

La pareja había declinado dar la fecha o detalles sobre su boda, aunque habían asegurado que sería "una gran fiesta".

Jennifer Lopez y Alex Rodríguez llevan más de dos años de relación. | Fuente: Instagram

LA 'AFTER PARTY'

Con la declaración, la prensa hispana empezó a especular si Jennifer Lopez y Alex Rodríguez decidieron casarse en secreto por lo civil y luego realizarán una boda religiosa "por todo lo alto", como habían dicho.

Aunque la cantante no se llevó el Globo de Oro por su papel en "Hustler", la artista de ascendencia disfrutó de la 'after party'. Ella abandonó su vestido de la casa Valentino, con el que asistió a la ceremonia, y se puso un sexy conjunto de pantalón corto y camisa de encaje.

En videos publicados en las redes sociales, J.Lo. bailó con varios de los asistentes en la fiesta de la firma de representantes y publicistas de celebridades CAA.

Jennifer Lopez y Alex Rodríguez viven juntos desde hace más de dos años, con los hijos que ambos tuvieron de matrimonios anteriores, en la casa de él en el exclusivo vecindario de Coral Gables, en Miami. La pareja también tiene en común varias empresas. (EFE)