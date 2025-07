“Me alegro de haber llevado ropa interior”: Jennifer Lopez sufre percance de vestuario en pleno concierto

Durante su show en Varsovia, la cantante perdió parte de su vestuario en el escenario, pero reaccionó con humor, ganándose los aplausos del público y de sus seguidores en redes.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Durante su más reciente concierto en Varsovia, Polonia, como parte de su gira Up All Night: Live in 2025, Jennifer Lopez demostró una vez más por qué es considerada una de las artistas más profesionales en el mundo del espectáculo. El pasado 25 de julio, mientras agradecía a sus fanáticos en el estadio PGE Narodowy, la cantante sufrió un inesperado problema de vestuario cuando una falda brillante que llevaba puesta se desprendió por completo y cayó al escenario.

Lejos de dejarse intimidar por el incidente, Lopez reaccionó con humor. Con una sonrisa en el rostro y los brazos en alto, la artista bromeó: "Estoy aquí en ropa interior", mientras una de sus bailarinas intentaba ayudarla a recolocar la prenda. Poco después, y ante los aplausos del público, la estrella decidió lanzar la falda hacia los asistentes y exclamó: "Quédensela, no la quiero de vuelta".

“Me alegra que reforzaran ese disfraz, y me alegro de haber llevado ropa interior. Normalmente no la uso”, añadió entre risas, provocando aún más ovaciones por parte de sus fans.

El momento fue grabado y rápidamente compartido tanto en su canal oficial de YouTube como en redes sociales como Instagram, donde los seguidores no tardaron en aplaudir su actitud. “Ella es adorable y lo manejó como la profesional que es”, escribió un fan. “La vida es demasiado corta”, comentó otro, celebrando la forma en que Lopez se rió de sí misma.

El show ocurrió solo un día después de que la Diva del Bronx celebrara su cumpleaños número 56 el 24 de julio, ocasión en la que lanzó una nueva canción titulada Birthday. En backstage, fue sorprendida con un enorme pastel de tres pisos por parte de sus bailarines y músicos, quienes también la acompañan en esta gira internacional.

Jennifer Lopez recuperó su apellido de soltera

La cantante solicitó al juez de la Corte Superior de Los Ángeles que restablezca su nombre anterior, Jennifer Lynn Lopez, según documentos obtenidos por la prensa internacional.

En diciembre de 2022, durante una entrevista con Vogue, Jennifer, quien en ese momento cumplía cinco meses de casada con Ben Aflleck, compartió que, aunque la gente seguiría llamándola Jennifer Lopez, se sentía "orgullosa" de llevar el apellido Affleck como su "nombre legal".

Consideró el cambio como un gesto "romántico", a pesar de las opiniones de los demás.

Sin embargo, dos años después, la estrella decidió pedir, formalmente, la restitución de su apellido de soltera. Además, en su solicitud, Jennifer Lopez especificó la fecha de separación como el 26 de abril, poco antes de asistir sola a la Gala del Met el 6 de mayo, lo que despertó rumores sobre su relación.