Austin Wolf, actor porno gay, fue arrestado por posesión de pornografía infantil

Justin Heath Smith, conocido en la industria del entretenimiento para adultos como Austin Wolf, fue detenido en Nueva York bajo graves acusaciones de recibir y distribuir pornografía infantil, según informaron las autoridades federales. De acuerdo con medios internacionales, utilizaba Telegram para intercambiar videos donde aparecen menores de edad.

"Nuestra investigación sobre Smith está en curso, y urgimos a cualquier persona con información sobre su conducta a llamar al FBI", dijo el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams quien también informó que, el material que incautaron, tenía "imágenes perturbadoras de niños y bebés, además de la violación de uno de 10 años".

¿Cómo inició la investigación? De acuerdo con un agente encubierto del FBI, la investigación de Austin Wolf comenzó cuando la autoridad conversó con el actor por medio de una cuenta anónima. Después de reunir información, en abril de este año, el FBI ingresó al departamento de Wolf en Manhattan y encontraron una tarjeta SD con videos de pornografía infantil.

"Quiero dejar esto claro: aquellos que distribuyen imágenes de abuso sexual infantil se aprovechan de los más vulnerables en nuestra sociedad. Cada imagen es una escena del crimen, y deja cicatrices duraderas en las víctimas inocentes", afirmó James Smith, director asistente de FBI en Nueva York.

Antes de su arresto, Austin Wolf ganó notoriedad en la industria del cine para adultos, especialmente en las de temática gay. Su carrera también se extendió a OnlyFans, donde es considerado uno de los pioneros. El actor posee seis premios GayVN, dos Pornhub Awards y dos Grabby Awards.

¿Qué cargos enfrenta Austin Wolf por posesión de pornografía infantil?

El actor ahora enfrenta cargos que podrían llevarlo a la cárcel Las penas asociadas incluyen una sentencia mínima obligatoria de cinco años y un máximo de 20 años por distribución y recepción de pornografía, además de un máximo de 10 años por posesión.

Austin Wolf comparecerá el viernes ante la Jueza Magistrada Robyn F. Tarnofsky en Manhattan. Hasta el momento, no se sabe quién será el abogado que podría estar representándolo. Además, un vocero de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos comentó que no se proporcionará la foto policial de Wolf. Hasta ahora, no ha habido declaraciones formales por parte de sus representantes artísticos.

El actor pornográfico captó portadas en 2018 después de que se viralizara un video donde mantenía intimidad con un tripulante de la aerolínea Delta en pleno vuelo. Este hecho fue un escándalo ya que el ayudante de cabina estaba vistiendo el uniforme de la compañía.

