Ed Sheeran canta nueva canción inspirada en serie 'Friends' y emociona a fans [VIDEO]

Ed Sheeran no deja de sorprender a sus fans con momentos espontáneos dentro de sus actividades diarias. Esta vez, el cantante británico decidió interpretar parte de su nuevo álbum 'Autumn variations' dentro de una cocina que servirá para el videoclip de su nueva canción ‘American Town’, inspirada en la icónica serie estadounidense ‘Friends’.

Por medio de un video publicado el último miércoles en sus redes sociales, Ed Sheeran interpretó parte de su nuevo sencillo junto a su amiga y exactriz de ‘Friends’, Courteney Cox, quien hace de Mónica Geller en la popular serie norteamericana.

“Courtney, Courtney, Courtney. Escribí esta canción inspirada en ‘Friends’, el programa en el que apareciste”, le dijo Ed Sheeran a Courteney Cox mientras colocaba la cámara para empezar a tocar la guitarra y cantar una de las canciones plasmadas en su nuevo álbum que se lanzará el próximo 29 de setiembre.

“Estamos muy lejos de casa. Hace mucho que no te vemos. Pero todo volvió en un momento. Y el año empezó frío. Pero no me di cuenta en absoluto. Cuando encontramos que había una habitación que ambos estamos dentro”, se escucha cantar a Ed Sheeran dando pistas del vínculo de la letra con la comedia estrenada por la cadena NBC en septiembre de 1994.

Courteney Cox interpreta a Mónica Geller en la popular serie 'Friends'. | Fuente: NBC

Ed Sheeran improvisa canción inspirada en serie 'Friends' junto a Courteney Cox. | Fuente: Instagram (teddysphotos)

Ed Sheeran, quien lucía un polo y una gorra blanca, continuó interpretando ‘American Town’: “Comíamos comida china en pequeñas cajas blancas. Vive la vida que vimos en Friends. Tu habitación apenas cabe en el colchón. Despierta, vete a trabajar otra vez. El viento parece soplar a través de nosotros. Las chaquetas de plumas son la tendencia”.

De igual manera, Sheeran, quien era observado por Courtney, entonó el coro de la canción: “Chica inglesa en un pueblo americano, un ascensor que no llega al quinto piso, tocar el timbre para dejar entrar a alguien y un peto sobre la sudadera con capucha”.

Esto generó la reacción de Courteney Cox, quien preguntó al compositor: “Espera, ¿eso fue realmente sobre el programa ‘Friends’?”. Inmediatamente, el cantante explicó: “Sí. Bueno, está inspirada en la serie, porque comes comida china en pequeñas cajas blancas”, lo que provocó que la actriz lo felicite para finalmente preguntarle: “¿Me pagaran?”.

Por otro lado, diversos usuarios se mostraron emocionados por la interpretación de Ed Sheeran. “Es inesperado e impresionante”, “Es una canción hermosa”, “Cielos Ed, deja de darnos más razones para amarte”, “Así da gusto que nos despierten”, fueron algunos de los comentarios.

Ed Sheeran lanzará su nuevo álbum 'Autumn variations' el 29 de setiembre. | Fuente: Getty Images | Fotógrafo: Ben Watts

Álbum de Ed Sheeran tendrá grabaciones que hizo en “salas de estar” de fans

Días atrás, el propio Ed Sheeran anunció que su álbum 'Autumn variations' contará con algunas grabaciones que hizo en secreto en “las salas de estar” de sus fanáticos a quienes sorprendió con su aparición.

"Hice algunos conciertos pop up sorpresa en las casas de fans, grabando en secreto un álbum en vivo de ‘Autumn Variations’ donde cada canción se graba en una sala de estar de fans diferente, pero todo fue una sorpresa total", escribió el artista de 32 años en otro video difundido en Instagram.