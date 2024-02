Jim Carrey regresa como el villano Dr. Robotnik para la película 'Sonic the Hedgehog 3'

Jim Carrey retomará su papel como el villano Dr. Robotnik en la próxima película Sonic the Hedgehog 3, confirmó Variety. Esta noticia llega a pesar de las circunstancias aparentemente fatales que enfrentó su personaje al final de la segunda entrega, donde cayó de un robot gigante. Sin embargo, una escena post-créditos reveló que el cuerpo del científico no fue encontrado, generando expectativa para la próxima entrega.

La franquicia de Sonic ha sido un éxito considerable en taquilla, con una recaudación mundial de más de 870, 8 millones de dólares entre Sonic the Hedgehog y Sonic the Hedgehog 2. Este éxito ha motivado a Paramount a continuar la serie. Además de la tercera película, también se está desarrollando Knuckles, una serie derivada que se estrenará en Paramount+.

El director Jeff Fowler, quien supervisó las dos entregas anteriores, regresa para dirigir la última secuela. El estreno de la película está programado en cines para el 20 de diciembre de 2024. Los productores Neal H. Moritz, Toby Ascher, Toru Nakahara y Hitoshi Okuno estarán a cargo de la producción.

Jim Carrey anunció su retiro de la actuación

A finales de marzo de 2022, Jim Carrey dijo que dejaría la actuación. En una entrevista para Access Hollywood, el actor fue consultado sobre la posibilidad de participar en la biopic de la cantante Dolly Parton, pero su respuesta sorprendió.

"Me voy a retirar"; "¿es en serio?" le consultó la conductora Kit Hoover y este le respondió: "Probablemente, estoy siendo honesto. Depende, si los ángeles escriben un guion en tinta de oro que me diga que será un proyecto importante y que la gente lo querrá ver quizás continúe mi carrera, pero me tomaré un descanso", aseguró el comediante.

Tras su inesperada respuesta, el protagonista de The Mask (La Máscara) comentó que en los próximos días tiene pensado habilitar una página web para vender sus pinturas.

"Realmente me gusta mi vida tranquila, me encanta pintar cuadros, amo mi vida espiritual y siento que -quizás nunca escuches a otra celebridad decir esto- he tenido suficiente, he hecho suficiente, soy suficiente", agregó.

Jim Carrey, conocido por sus éxitos cómicos como Ace Ventura: Pet Detective, Dumb and Dumber, The Mask y How the Grinch Stole Christmas, así como sus habilidades dramáticas en películas como The Truman Show y Man on the Moon, continúa siendo una figura destacada en la industria del cine.

Ganador des Globo de Oro por estas interpretaciones, Carrey también recibió elogios por su papel en Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Precisamente, su participación más reciente en la pantalla grande fue en Sonic the Hedgehog 2.

