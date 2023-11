'Sonic 3' inició grabaciones y reveló un primer vistazo de Shadow: ¿cuándo se estrenará la esperada cinta?

La franquicia cinematográfica basada en Sonic, el icónico personaje de Sega, se prepara para su tercera entrega con un nuevo e intrigante personaje: Shadow. A través de la cuenta oficial de la película, los aficionados han tenido un primer vistazo del erizo negro que promete desempeñar un papel crucial en la trama.

A diferencia de las entregas anteriores lanzadas en 2020 y 2022, Sonic 3 promete sorprender con la introducción de este personaje que, según las especulaciones, podría convertirse en el principal villano junto al conocido Robotnik, interpretado por Jim Carrey.

¿Cuándo se estrena Sonic 3?

Aunque los detalles específicos sobre el papel de Shadow en la trama aún son desconocidos, la presentación del personaje a través de las redes sociales ha generado entusiasmo entre los fans de la saga. No obstante, esta aparición ya se había anticipado después de la escena poscrédito de la segunda película, que insinuaba la participación de Shadow en futuras entregas.

A pesar de la pausa en los rodajes debido a la huelga de actores en Hollywood, la productora adelantó que la fecha de estreno de Sonic 3 se mantiene inalterada. La película llegará a los cines de todo el mundo el 20 de diciembre de 2024, ofreciendo a los seguidores una nueva dosis de acción y emoción en el universo cinematográfico de Sonic.

CORRE cámara 🎥🦔 La producción de #Sonic3 ya inició. Alcánzalo en cines en diciembre de 2024. pic.twitter.com/17XNATasZU — Paramount Pictures México (@ParamountMexico) November 29, 2023

Jim Carrey se retira de la actuación

Durante la promoción de la película Sonic the Hedgehog 2, Jim Carrey, fue consultado sobre la posibilidad de participar en la biopic de la cantante Dolly Parton, pero su respuesta sorprendió al anunciar que dejaría la actuación.

"Me voy a retirar (...) Probablemente, estoy siendo honesto. Depende, si los ángeles escriben un guion en tinta de oro que me diga que será un proyecto importante y que la gente lo querrá ver quizás continúe mi carrera, pero me tomaré un descanso", aseguró el comediante en una entrevista para Access Hollywood.

Luego de su inesperada respuesta, el protagonista de La máscara comentó que en los próximos días tiene pensado habilitar una página web para vender sus pinturas.

"Realmente me gusta mi vida tranquila, me encanta pintar cuadros, amo mi vida espiritual y siento que -quizás nunca escuches a otra celebridad decir esto- he tenido suficiente, he hecho suficiente, soy suficiente", agregó.