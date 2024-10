Joaquin Phoenix revela que Christopher Nolan lo quería como Joker en 'Batman: el caballero de la noche'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Joaquin Phoenix pudo haber sido el Joker de Christopher Nolan para Batman: el caballero de la noche, la película del 2008 de Warner Bros recordada por la destacada actuación del fallecido Heath Ledger, quien se puso el traje —y maquillaje— de Guasón para luego obtener el Oscar a Mejor actor de reparto el año siguiente.

En una reciente entrevista para el podcast Tetragrammaton, con Rick Rubin, el actor estadounidense protagonista de Joker 2, junto con Lady Gaga como Harley Quinn, confesó que Nolan, quien alista una nueva película con Universal, le propuso estar en la secuela de Batman: inicia (2005), pero que “no estaba listo” en ese momento.

“Recuerdo que hablé con Christopher Nolan sobre The Dark Knight y por alguna razón no se hizo (…) Yo no estaba listo en ese momento. Esa es una de esas cosas en las que te preguntas: ‘¿Qué hay en mí que no está haciendo esto?’ Y no se trata de mí. Hay algo más. Hay otra persona que va a hacer algo. No puedo imaginar como sería si no tuviéramos la actuación de Heath Ledger en esa película, ¿verdad?”, declaró Phoenix.

En ese sentido, el actor ganador del Oscar el 2020 con Joker precisó no recordar si Christopher Nolan se le acercó para decirle que era “la persona indicada” para el papel. “No recuerdo el contexto de cómo nos conocimos, pero sé que nos conocimos (…) Mi sensación era que no debía hacer esto, pero tal vez él también dijo: ‘Él no es el indicado”, sostuvo.

Christopher Nolan ganó este año su primer Oscar como director con Oppenheimer. | Fuente: Universal Pictures

Heath Ledger y su éxito como Guasón en Batman: el caballero de la noche

Por otro lado, el fallecido actor Heath Ledger brilló por todo lo alto con su actuación de Guasón en Batman: el caballero de la noche, la recordada película de Christopher Nolan, hecha para DC Studios, sobre el superhéroe oscuro de Ciudad Gótica interpretado por Christian Bale.

El largometraje logró varios reconocimientos principalmente por la actuación de Ledger. Además, la película fue nominada a ocho premios en la edición 81 de la Academia resultando ganadora a Mejor edición de sonido y Mejor actor de reparto con Heath Ledger. El premio fue recibido por su familia.

De igual manera, Ledger ganó un Globo de Oro póstumo en la misma categoría el cual fue recibido por Christopher Nolan, director de la trilogía de Batman de Warner Bros. "Heath no solo actuaba, creaba. Era un colaborador apasionado que elevó toda la producción", resaltó Nolan en su discurso en los Globos de Oro.

Heath Ledger interpretó a Guasón en Batman: el caballero de la noche, de Christopher Nolan. | Fuente: Warner Bros

Christopher Nolan tendrá nueva película en Universal tras éxito de Oppenheimer

Christopher Nolan lanzará pronto una nueva película en la pantalla grande. De acuerdo con Deadline, Variety y The Hollywood Reporter, el cineasta británico de 54 años regresará a los estudios de Universal para un nuevo largometraje después del gran éxito que tuvo con Oppenheimer, filme histórico que se llevó siete premios Oscar (de trece nominaciones).

Aparte de ser el cineasta, Christopher Nolan, quien ganó su primer Oscar como director con Oppenheimer, también escribirá el guion y producirá la película junto a su esposa Emma Thomas bajo el sello de la productora Syncopy Films.

Asimismo, Variety reveló que Universal planea estrenar la nueva película de Nolan el próximo 17 de julio de 2026, planeando también que el filme se emita en pantallas IMAX. “Los detalles de la trama del proyecto siguen siendo un secreto. Universal no quiso hacer comentarios”, precisa el portal estadounidense.

Cabe mencionar que Oppenheimer fue la primera película de Christopher Nolan en Universal luego de estar, casi 20 años, en Warner Bros donde realizó icónicos largometrajes como la trilogía de Batman, El origen y Dunkerque. No obstante, fue con Interstellar que el director logró excelentes críticas fuera de su trabajo con el superhéroe ficticio del comic.

Joaquin Phoenix y Lady Gaga interpretan a Guasón y Harley Quinn en Joker 2. | Fuente: Warner Bros

Joker 2 tuvo un bajo puntaje en crítica y audiencia en Rotten Tomatoes

Joker 2 tuvo un bajo puntaje en Rotten Tomatoes, en comparación con la primera entrega del 2019. El portal estableció un 33 % de aprobación por parte de la crítica internacional tras 241 reseñas tomadas en cuenta para la revisión del filme. Es decir que se encuentra en la categoría ‘Podrido’, denominación que da el portal a las películas con calificaciones más bajas.

En esa misma línea, en las puntuaciones de audiencia, Rotten Tomatoes colocó a Joker 2 un 32 %, ubicando el proyecto en la categoría ‘Obsoleto’, ratificando así su poca puntuación luego de su estreno en cines.

Por otro lado, la primera entrega de Joker, filme que logró hasta 11 nominaciones en los Oscar el 2020, mantiene un 68 % de aprobación de la crítica especializada, ubicándose en la categoría ‘Fresco’. Con respecto al público, Rotten Tomatoes refirió que el primer proyecto cinematográfico del Guasón tiene un 89 % de puntaje, alcanzando la categoría ‘Hot’.

Metacritic, por su parte, le dio a Joker: Folie à Deux, nombre oficial del filme, una puntuación de 45 sobre 100. Mientras que la primera película de Joker, con solo Joaquin Phoenix, logró un 59 sobre 100.

