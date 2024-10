"Realmente malo, vi 10 minutos y fue suficiente": icónico director Paul Schrader arremete contra 'Joker 2'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Joker 2 sigue generando criticas luego de su estreno en los cines de Estados Unidos y Latinoamérica. Ahora fue Paul Schrader quien arremetió contra la película de DC Studios calificándola de ser un musical “realmente malo”. Además, el legendario guionista de Taxi Driver también criticó las actuaciones de Joaquin Phoenix y Lady Gaga, quienes dieron vida a los personajes de Guasón y Harley Quinn, respectivamente.

Fue durante un diálogo con el periodista Jeremy O. Harris para la revista Interview que el icónico director de Gigolo americano, El reverendo, El contador de cartas, entre otros populares largometrajes, confesó que solo pudo ver Joker: Folie à Deux, o Joker 2, por unos breves minutos.

“Vi (Joker 2) unos 10 o 15 minutos (…) Me fui, compré algo, volví, vi otros 10 minutos. Eso fue suficiente para mí. Es un musical realmente malo”, manifestó Paul Schrader, quien estrenó en la última edición del Festival de Cine de Cannes su película Oh, Canada, con Richard Guere, Jacob Elordi, Uma Thurman, Penelope Mitchell, entre otros destacados actores.

En ese sentido, el cineasta de 78 años también tuvo duras palabras para Joaquin Phoenix y Lady Gaga, quienes protagonizan la secuela cinematográfica de uno de los villanos más famosos de Batman. “No me gustan como actores. No me gustan sus personajes. No me gusta todo el asunto. Quiero decir, son personas que, si vinieran a tu casa, te escaparías por la puerta”, señaló.

Paul Schrader es el guionista de Taxi Driver y el director de Gigolo americano y El reverendo. | Fuente: Facebook (Paul Schrader)

Joker 2 cae hasta el cuarto lugar en la taquilla norteamericana

Joker 2 cayó hasta el cuarto lugar en el ranking de taquilla en Estados Unidos tras estar primero la semana pasada con 40 millones de dólares, monto —tristemente— superado por otros proyectos de poco éxito del 2023 como: The Marvels (47 millones de dólares) y The Flash (55 millones de dólares).

Según un reporte de Variety, la película de Todd Phillips logró en los últimos días apenas 7 millones de dólares en 4,102 salas de cine sufriendo "una trágica caída de 81% en las ventas de entradas desde su ya desastroso debut".

Hasta la fecha, Joker 2 viene consiguiendo 51,6 millones de dólares en Norteamérica, con un total de 165,3 millones en todo el mundo.

“La película de Warner Bros tiene un presupuesto de 200 millones de dólares, siendo difícil que llegue a los 450 millones necesarios para un punto de equilibrio”, sostiene el medio.

Por otro lado, Terrifier 3 logró el primer lugar de taquilla norteamericana el último fin de semana. En segundo lugar se ubica The Wild Robot, o Robot salvaje. Mientras tanto, en el tercer puesto aparece Beetlejuice 2. Finalmente, en el quinto lugar se ubica Transformes One.

Joker 2 recaudó menos taquilla que The Marvels en su primer fin de semana en Estados Unidos. | Fuente: Warner Bros

Joker 2 tuvo un bajo puntaje en crítica y audiencia en Rotten Tomatoes

Joker 2 tuvo un bajo puntaje en Rotten Tomatoes, en comparación con la primera entrega del 2019. El portal estableció un 33 % de aprobación por parte de la crítica internacional tras 241 reseñas tomadas en cuenta para la revisión del filme. Es decir que se encuentra en la categoría ‘Podrido’, denominación que da el portal a las películas con calificaciones más bajas.

En esa misma línea, en las puntuaciones de audiencia, Rotten Tomatoes colocó a Joker 2 un 32 %, ubicando el proyecto en la categoría ‘Obsoleto’, ratificando así su poca puntuación luego de su estreno en cines.

Por otro lado, la primera entrega de Joker, filme que logró hasta 11 nominaciones en los Oscar el 2020, mantiene un 68 % de aprobación de la crítica especializada, ubicándose en la categoría ‘Fresco’. Con respecto al público, Rotten Tomatoes refirió que el primer proyecto cinematográfico del Guasón tiene un 89 % de puntaje, alcanzando la categoría ‘Hot’.

Metacritic, por su parte, le dio a Joker: Folie à Deux, nombre oficial del filme, una puntuación de 45 sobre 100. Mientras que la primera película de Joker, con solo Joaquin Phoenix, logró un 59 sobre 100.

Todd Phillips, Lady Gaga y Joaquin Phoenix en el Avant Premier de Joker 2. | Fuente: Instagram (toddphillips)

¿De qué trata Joker 2 y quienes actúan en la película?

Joker: Folie à Deux es una película de suspenso musical basada en los personajes de DC Comic, Joker y Harley Quinn. El filme es producido por DC Studios de la mano del director Todd Phillips y el guión de Scott Plata.

"Tras crear el caos, Arthur Fleck ha sido internado en el Asilo Arkham a la espera de juicio por sus crímenes como Joker. Mientras lucha con su doble identidad, Arthur no sólo tropieza con el amor verdadero, sino que también encuentra la música que siempre ha estado dentro de él", se lee en la sinopsis oficial.

La secuela del exitoso largometraje Joker volverá a contar con Joaquin Phoenix como su principal protagonista, esta vez acompañado por la cantante pop Lady Gaga como Harley Quinn. Por su parte, la actriz Zazie Beetz regresará como Sophie Dumond en el nuevo filme.

Además de los mencionados se conoció al elenco conformado por: Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland y Harry Lawtey.

