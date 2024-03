Anne Hathaway destaca a Christopher Nolan: "Me dio uno de los papeles más hermosos en mi carrera"

Anne Hathaway se mostró muy agradecida con Christopher Nolan por haberle dado “uno de los papeles más hermosos que ha tenido” en su carrera. Fue en una reciente entrevista con Vanity Fair que la ganadora del Oscar con Los Miserables recordó que el reconocido cineasta la llamó para que forme parte del elenco de Interestelar. Esto, luego de que nadie “le quería dar ningún papel” por controversias sobre “su identidad” en Internet.

En efecto, la actriz de 41 años contó que “antes y después” de haber ganador el Oscar en la categoría el 2013 fue “objeto de burlas” en Internet, algo que, con el pasar del tiempo, hizo que le costara encontrar trabajo y poder desenvolverse en la actuación.

“Mucha gente no me dio papeles porque estaban muy preocupados por lo tóxica que se había vuelto mi identidad en Internet”, comenzó diciendo la intérprete de populares películas como El diablo viste a moda y El diario de la princesa.

Seguidamente, señaló que fue Christopher Nolan quien le ofreció el papel de Amelia Brand, una doctora científica de la NASA en Interestelar, película estrenada el 2014. “Tenía un ángel en Christopher Nolan, a quien eso no le importaba y me dio uno de los papeles más hermosos que he tenido en una de las mejores películas en las que he sido parte”, sostuvo.

Cabe mencionar que Nolan ya había dirigido antes a Anne Hathaway. El 2012, la actriz formó parte de Batman: El caballero de la noche asciende con el papel de Selina Kyle. "No sé si sabía que me respaldaba en ese momento, pero tuvo ese efecto (...) Y mi carrera no perdió impulso como podría haberlo hecho si él no me hubiera respaldado", añadió.

Anne Hathaway interpretó a Amelia Brand, una doctora científica de la NASA en Interestelar. | Fuente: Paramount Pictures

Anne Hathaway: "La humillación es muy duro de soportar"

Anne Hathaway ganó el Oscar el 2013 como Mejor actriz por su actuación de Fantine en la película musical Los Miserables dirigida por Tom Hooper. Este premio le valió una campaña en su contra en Internet por supuestos gestos al recibir la estatuilla dando pie a una crítica severa de sus detractores.

"La humillación es algo muy duro de soportar (...) La clave es no dejar que eso te cierre. Tienes que ser audaz y puede ser difícil porque piensas: 'Si me mantengo a salvo, si abrazo el medio, si no llamo demasiado la atención, no dolerá'", señaló.

En ese sentido, la actriz agregó: "Si quieres hacer eso, no seas actor. Eres un equilibrista. Eres un temerario. Le estás pidiendo a la gente que invierta su tiempo, su dinero, su atención y su cuidado en ti. Entonces tienes que darles algo que valga todas esas cosas. Y si no te cuesta nada, ¿qué ofreces realmente?".

Anne Hathaway sobre Christopher Nolan: "Tiene autoridad para dirigir"

Anne Hathaway ya había elogiado antes a Christopher Nolan. En una entrevista con Emily Blunt, en Variety, la actriz recalcó que lo que le sorprende del director británico es "su autoridad en el mejor sentido de la palabra".

"Recuerdo que un día estábamos filmando Batman y se acercó a mí antes y me dijo: 'Sólo quiero que sepas que esta toma ha vivido en mi cabeza durante muchos años. Voy a ser muy específico al respecto. Voy a obligarte a hacerlo muchas veces, pero en realidad no eres tú. Es sólo porque lo tengo en mi cabeza de cierta manera’ ¡Que él diga eso, para mí, como actriz, es ya no empezar cuestionarme!", acotó.

Anne Hathaway como 'Gatúbela' en Batman: El caballero de la noche asciende. | Fuente: Warner Bros

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis