Joe Jonas y Sophie Turner finalmente están solteros tras un divorcio que comenzó amistoso y se convirtió en una batalla legal

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Hace un año, Joe Jonas solicitó el divorcio de Sophie Turner, alegando que su matrimonio de cuatro años estaba "irremediablemente roto". Hoy, el cantante de Jonas Brothers y la estrella de Juego de Tronos finalmente pueden decir que están oficialmente solteros.

► Joe Jonas solicita el divorcio a Sophie Turner: "El matrimonio está irremediablemente roto"

Según documentos judiciales presentados el 6 de septiembre y obtenidos por People y TMZ el martes, un juez de Florida firmó la sentencia de divorcio. Aunque los términos del acuerdo son confidenciales, los documentos indican que fue alcanzado "en el mejor interés de las partes y de la familia".

Sophie Turner y Joe Jonas contrajeron matrimonio en 2019Fuente: Instagram: @sophiet

¿Cómo ha celebrado Joe Jonas el divorcio de Sophie Turner?

La noticia se dio a conocer el mismo día que Joe ofreció un concierto con los Jonas Brothers en Dublín, donde sorprendió al incluir un cover de la canción I Still Haven't Found What I'm Looking For de U2, cuya traducción al español es: "Todavía no he encontrado lo que estoy buscando". Hasta el momento, Sophie no se ha pronunciado sobre el divorcio.

Aunque Joe y Sophie ya son oficialmente solteros, ambos habían seguido adelante en el plano sentimental. Sophie mantiene una relación con el aristócrata británico Peregrine Pearson, mientras que Joe tuvo un breve romance con la actriz Stormi Bree y ahora está saliendo con la actriz libanesa Laila Abdallah.

¿Por qué se separaron Sophie Turner y Joe Jonas?

El 5 de septiembre de 2023, Joe Jonas presentó una demanda de divorcio después de cuatro años de matrimonio con Sophie Turner. La demanda alegaba que "el matrimonio estaba irreparablemente roto" y mencionaba un acuerdo prenupcial. Varios medios sugirieron que la separación no fue una sorpresa, ya que se había observado al músico sin su anillo de bodas durante el verano.

Al día siguiente, ambos publicaron una declaración conjunta en sus cuentas de redes sociales sobre el fin de su matrimonio de cuatro años. "Existen muchas narrativas especulativas sobre las razones, pero realmente esta es una decisión conjunta y esperamos sinceramente que todos respeten nuestros deseos de privacidad para nosotros y nuestros hijos”, compartieron en Instagram.

Sophie Turner y Joe Jonas formaban una de las parejas más queridas de HollywoodFuente: Instagram: @sophiet

De divorcio amigable a batalla legal

El 5 de septiembre, Joe Jonas inició el proceso de divorcio de Sophie Turner, estrella de Juego de tronos. En los documentos presentados en el condado de Miami-Dade, Joe alegó que su matrimonio de cuatro años estaba "irremediablemente roto".

La solicitud de divorcio también abordó la custodia de sus hijas, Willa y Delphine, quienes habían estado viviendo con Joe en Miami. La pareja acordó buscar una "responsabilidad parental compartida". Además, People informó que existía un acuerdo prenupcial.

Sin embargo, dos semanas después, Sophie presentó una demanda para que sus hijas regresaran a Inglaterra. Alegó que Joe había incurrido en una "retención indebida" y que ambos habían acordado previamente que el Reino Unido sería su "residencia permanente".

A finales de septiembre, la actriz y el cantante lograron un acuerdo temporal que permitió que sus hijas permanecieran en Nueva York. En octubre, Page Six informó que la pareja estaba buscando "una solución amigable para todos los problemas".

Sophie Turner y Joe Jonas formaban una de las parejas más queridas de Hollywood.Fuente: Instagram: @sophiet

¿Qué dijo Sophie Turner tras su separación de Joe Jonas?

En una entrevista para British Vogue en mayo, Sophie Turner, recordó que estaba grabando en el Reino Unido su próxima película, Joan, mientras sus hijas permanecían en Estados Unidos con Joe Jonas cuando su separación se hizo pública. "Dolió porque me torturo por cada decisión que tomo como madre; ¡la culpa de madre es muy real!" explicó.

La actriz, conocida por su papel en la serie Juego de Tronos y por interpretar a la joven Jean Grey en las películas de X-Men, reflexionó sobre las críticias que recibió en redes sociales por cómo llevó su maternidad. "Tuve que recordarme una y otra vez: 'Nada de esto es cierto. Soy una buena madre y nunca he sido una fiestera'", agregó.

Joe Jonas y Sophie Turner se casaron en Las Vegas en 1999.Fuente: Instagram: @sophiet

¿Por qué Sophie Turner pensó en el aborto?

Sophie Turner, estrella de Game of Thrones, confiesó que, cuando quedó embarazada a los 24 años, consideró seriamente no continuar con la maternidad. En una entrevista con British Vogue, reveló que consultó a su entonces esposo, Joe Jonas, sobre qué hacer.

“Tal vez porque era tan joven, lo guardé en secreto durante una semana”, reflexionó. Turner descubrió que estaba embarazada mientras estaba en un retiro en Bali: “Le conté a mi esposo cuando regresé. Recuerdo haberle lanzado la prueba de embarazo, diciendo: ‘¿Qué crees que deberíamos hacer? ¿Crees que deberíamos tenerlo?’".

Sophie admitió que durante esa etapa de su vida, que describió como "tan frívola", estaba indecisa sobre ser madre. "En ese momento, realmente no sabía si quería ser madre, pero algo cambió en mí ese día. Simplemente supe que tenía que tenerla", compartió. Finalmente, sus dudas se disiparon, y en julio de 2020 dio la bienvenida a su hija Willa.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis