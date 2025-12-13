Vin Diesel confirma que Cristiano Ronaldo tendrá un papel en la próxima película de 'Rápidos y Furiosos'

Vin Diesel aseguró que Cristiano Ronaldo formará parte de la próxima película de Rápidos y Furiosos (Fast & Furious), una de las sagas de acción más exitosas del cine. El actor dio a conocer la información a través de redes sociales, donde señaló que se ha escrito un papel para el futbolista portugués.

Ronaldo, actual jugador del Al-Nassr, se encuentra en la etapa final de su carrera deportiva y ha comenzado a incursionar en otros ámbitos más allá del deporte. En abril de este año anunció la creación de su propio estudio cinematográfico junto al director y productor Matthew Vaughn.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Un personaje pensado para CR7

Vin Diesel publicó en su cuenta de Instagram una imagen junto al astro del fútbol y explicó que los realizadores ya han considerado su participación en la nueva producción de la saga. En su mensaje, el actor sostuvo que el personaje fue desarrollado pensando en él.

"Todos preguntaban si estaría en la mitología de Fast… tengo que decirles que es auténtico. Escribimos un papel para él… @cristiano", escribió el hombre detrás de Dominic Toretto.

La próxima película será Rápidos y Furiosos 11 y llevaría por título Fast Forever; además, marcaría el cierre de la historia iniciada en 2001. Aunque el estreno se ha visto afectado por retrasos, el proyecto apunta a llegar a los cines en 2026.

¿Qué se sabe sobre la incursión de Cristiano Ronaldo en el cine?

Cristiano Ronaldo se asoció con el director británico Matthew Vaughn para lanzar un estudio independiente llamado UR-MARV. Según Variety, la compañía ya ha producido dos películas de acción que se estrenarán próximamente, con una tercera en desarrollo. Las tres películas forman parte de la misma saga.

"UR-MARV tiene como objetivo revolucionar la producción cinematográfica convencional, adoptando tecnología innovadora, con un guiño a la tradición. Este enfoque busca dar un nuevo aire a la industria del cine, combinando lo mejor de las nuevas tecnologías con elementos clásicos del séptimo arte", indica el medio.

Sobre esta nueva etapa en su vida profesional, Cristiano Ronaldo declaró: "Este es un capítulo emocionante para mí, mientras miro hacia nuevas aventuras en los negocios".

Además de su carrera futbolística, CR7 posee varios proyectos empresariales, incluidos hoteles en ciudades como Madrid y Nueva York, una clínica de trasplantes capilares y una marca de agua embotellada.