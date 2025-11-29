WWE Survivor Series: WarGames 2025 — cartelera completa, horarios y dónde ver la esperada pelea

Por cuarto año consecutivo, Survivor Series se viste de gala para recibir, tanto en su versión masculina como femenina, la histórica estipulación de las WarGames. Una vez más —y ya van tres— los grandes protagonistas serán Roman Reigns y sus primos, Jey y Jimmy Uso, quienes volverán a encabezar esta intensa batalla.
Además, el evento presentará la esperada revancha por el Campeonato Intercontinental entre John Cena y Dominik Mysterio, un duelo que marca un nuevo capítulo en el camino de Cena hacia su inminente lucha de retiro.
A continuación, RPP te presenta todos los detalles que debes conocer sobre este imperdible evento.
¿Cuándo y dónde se realiza WWE Survivor Series: WarGames 2025 en vivo?
La nueva edición de este histórico PLE se llevará a cabo este sábado 29 de noviembre en San Diego, California. La ciudad será la encargada de albergar el evento en el reconocido Petco Park, casa de los San Diego Padres de la MLB.
¿Cuál es la cartelera de WWE Survivor Series: WarGames 2025?
- WarGames Masculina: CM Punk, Cody Rhodes, Jey Uso, Jimmy Uso y Roman Reigns vs. Bron Breakker, Bronson Reed, Logan Paul, Drew McIntyre y Brock Lesnar
- WarGames Femenina: Rhea Ripley, IYO SKY, Alexa Bliss, Charlotte Flair y AJ Lee vs. Nia Jax, Lash Legend, Asuka, Kairi Sane, y Becky Lynch
- Campeonato Intercontinental: John Cena (c) vs. Dominik Mysterio
- Campeonato Mundial Femenino: Stephanie Vaquer (c) vs. Nikki Bella
¿A qué hora empieza WWE Survivor Series: WarGames 2025 en vivo?
- En Perú, WWE Survivor Series inicia a las 7:00 p. m.
- En Ecuador, WWE Survivor Series inicia a las 7:00 p. m.
- En Colombia, WWE Survivor Series inicia a las 7:00 p. m.
- En Bolivia, WWE Survivor Series inicia a las 8:00 p. m.
- En Venezuela, WWE Survivor Series inicia a las 8:00 p. m.
- En Chile, WWE Survivor Series inicia a las 9:00 p. m.
- En Argentina, WWE Survivor Series inicia a las 9:00 p. m.
- En Brasil, WWE Survivor Series inicia a las 9:00 p. m.
- En Uruguay, WWE Survivor Series inicia a las 9:00 p. m.
- En Paraguay, WWE Survivor Series inicia a las 9:00 p. m
- En México, WWE Survivor Series inicia a las 6:00 p. m.
- En Costa Rica, WWE Survivor Series inicia a las 6:00 p. m.
- En Nicaragua, WWE Survivor Series inicia a las 6:00 p. m.
- En Honduras, WWE Survivor Series inicia a las 6:00 p. m.
- En El Salvador, WWE Survivor Series inicia a las 6:00 p. m.
- En Guatemala, WWE Survivor Series inicia a las 6:00 p. m.
- En Panamá, WWE Survivor Series inicia a las 7:00 p. m.
- En Estados Unidos, WWE Survivor Series inicia a las 4:00 p. m. (PT)
- En Estados Unidos, WWE Survivor Series inicia a las 7:00 p. m. (ET)
- En España, WWE Survivor Series inicia a las 1:00 a. m. (del domingo 30)
¿Dónde ver WWE Survivor Series: WarGames 2025 en vivo en USA y México?
Los fanáticos de la WWE en Estados Unidos podrán disfrutar del esperada WarGames 2025 a través de ESPN, marcando el tercer PLE de la compañía transmitido en este servicio de streaming tras el anuncio de la alianza entre WWE y ESPN. En México, por su parte, el evento estará disponible en Netflix.
¿Dónde ver WWE Survivor Series: WarGames 2025 en vivo en Sudamérica?
Tal como viene sucediendo desde inicios de este año, en todos los países de Sudamérica —así como en México y España— WWE Survivor Series: WarGames 2025 podrá verse en vivo a través de Netflix, que será el servicio de streaming encargado de transmitir el evento.