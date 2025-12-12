Retiro oficial de John Cena de la WWE: cartelera completa, horarios y dónde ver el evento

Este podría ser uno de los eventos más importantes del año, comparable con WrestleMania. Sin embargo, a diferencia del magno evento, este show tiene un peso emocional adicional: se trata de un acontecimiento que pocos esperábamos que llegara. ¿La razón? La despedida oficial del 17 veces campeón mundial de la WWE, John Cena.
Desde que Cena anunció su retiro y confirmó que 2025 sería su último año como luchador profesional, los fanáticos han esperado —con nostalgia y tristeza— la fecha que sellaría el final de una de las carreras más influyentes en la historia del wrestling.
Ahora, ese momento finalmente ha llegado. El evento que marcará el cierre de su exitosa y laureada trayectoria dentro de los encordados ya tiene todo listo, para el desagrado de quienes crecieron con él como su héroe en el ring.
En esta nota, RPP te presenta todos los detalles del show que despedirá a John Cena, probablemente la superestrella más grande en la historia de la WWE: fecha, hora, cartelera y todo lo que necesitas para no perderte este acontecimiento histórico.
¿Cuándo y dónde se realiza Saturday Night's Main Event en vivo?
El show, tal como se anunció en agosto de este año, se llevará a cabo este sábado 13 de diciembre. El recinto elegido para esta noche histórica será el Capital One Arena, en Washington D. C., un estadio con capacidad para más de 20 mil espectadores, listo para recibir uno de los eventos más significativos en la historia del wrestling.
¿Cuál es la cartelera de Saturday Night's Main Event?
A diferencia de otras ediciones de Saturday Night’s Main Event, este show no contará únicamente con talento del main roster: también incluirá a superestrellas de NXT, quienes se enfrentarán a figuras ya consagradas. Esta propuesta responde a un deseo expresado por el propio Cena, quien quiere que su último evento sirva para dar visibilidad a lo que considera “las estrellas del futuro”.
El propio Cena comparó esta idea con su debut en WWE, cuando tuvo la oportunidad de medirse ante una superestrella de la talla de Kurt Angle. Ahora, busca que su despedida sea un impulso para la nueva generación, tal como él alguna vez lo fue.
- John Cena vs. Gunther
- Cody Rhodes vs. Oba Femi
- AJ Styles y Dragon Lee vs. Je'Von Evans y Leon Slater
- Bayley vs. Sol Ruca
¿A qué hora empieza Saturday Night's Main Event en vivo?
- En Perú, Saturday Night's Main Event inicia a las 8:00 p. m.
- En Ecuador, Saturday Night's Main Event inicia a las 8:00 p. m.
- En Colombia, Saturday Night's Main Event inicia a las 8:00 p. m.
- En Bolivia, Saturday Night's Main Event inicia a las 9:00 p. m.
- En Venezuela, Saturday Night's Main Event inicia a las 9:00 p. m.
- En Chile, Saturday Night's Main Event inicia a las 9:00 p. m.
- En Argentina, Saturday Night's Main Event inicia a las 10:00 p. m.
- En Brasil, Saturday Night's Main Event inicia a las 10:00 p. m.
- En Uruguay, Saturday Night's Main Event inicia a las 10:00 p. m.
- En Paraguay, Saturday Night's Main Event inicia a las 10:00 p. m
- En México, Saturday Night's Main Event inicia a las 7:00 p. m.
- En Costa Rica, Saturday Night's Main Event inicia a las 7:00 p. m.
- En Nicaragua, Saturday Night's Main Event inicia a las 7:00 p. m.
- En Honduras, Saturday Night's Main Event inicia a las 7:00 p. m.
- En El Salvador, Saturday Night's Main Event inicia a las 7:00 p. m.
- En Guatemala, Saturday Night's Main Event inicia a las 7:00 p. m.
- En Panamá, Saturday Night's Main Event inicia a las 8:00 p. m.
- En Estados Unidos, Saturday Night's Main Event inicia a las 5:00 p. m. (PT)
- En Estados Unidos, Saturday Night's Main Event inicia a las 8:00 p. m. (ET)
- En España, Saturday Night's Main Event inicia a las 2:00 a. m. (del domingo 14)
¿Dónde ver Saturday Night's Main Event en vivo en USA y México?
Para los fanáticos en Estados Unidos, el evento se transmitirá exclusivamente a través de Peacock, el servicio oficial de streaming de WWE en la región. En México, por su parte, el show podrá verse de manera gratuita a través de los canales de WWE en YouTube.
¿Dónde ver Saturday Night's Main Event en vivo en Sudamérica?
Para todos los países de Sudamérica, así como para el resto del mundo fuera de Estados Unidos, Saturday Night's Main Event será transmitido de forma exclusiva a través de los canales de WWE en YouTube, tanto en su versión en español como en inglés. Es importante destacar que el show no estará disponible en Netflix.